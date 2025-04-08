杜琪峯未放棄《黑社會3》　與梁朝偉合作有暗湧？望退休前合作到

香港殿堂級導演杜琪峯（杜Sir），其監製銀河映像首部電視劇《三命》正在熱播，而杜Sir本人日前就飛到多哈出席當地電影學院舉行的大師班講座，開講前接受了外媒《Screen Daily》訪問，當中提及觀眾期待的電影《黑社會3》仍未擱置，但要合乎一個條件才能開拍。



杜琪峯日前飛到多哈出席當地電影學院舉行的大師班講座，開講前接受了外媒《Screen Daily》訪問。(資料圖片)

在訪問中，杜琪峯先透露自己的近況，去年《香港01》獨家拍到藝人盧瀚霆（Anson Lo）在街頭拍攝杜Sir的新作，今次杜Sir就表示該片已拍了10日戲份，並會加快腳步完成。至於戲名是甚麼，杜Sir就繼續賣關子，表示到進行後期時才會公布，他只透露電影一直在香港拍攝，主題是「希望」，並披露戲中會有一位資深及一位年輕女藝人參與。

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去年《香港01》獨家拍到藝人盧瀚霆（Anson Lo）在街頭拍攝杜Sir的新作。（資料圖片）

電影一直在香港拍攝，主題是「希望」，杜Sir並披露戲中會有一位資深及一位年輕女藝人參與。（資料圖片）

至於另一部即將開拍，將遠赴日本跟梁朝偉合作的新戲，雖然該片已被日媒廣泛報道，但杜Sir就表示原來一直未簽任何合約，但的確跟梁朝偉洽談當中細節。杜琪峯︰「我希望能夠在他退休或我退休前，可以再合作拍一部電影。」杜琪峯更表示希望有一天能在歐洲拍電影。

談到跟梁朝偉的合作，杜琪峯︰「我希望能夠在他退休或我退休前，可以再合作拍一部電影。」（資料圖片）

《Screen Daily》記者亦問到杜琪峯，關於《黑社會3》的籌備工作是已經暫停？杜Sir就在訪問中表示「充滿希望和樂觀」，他仍對該故事有很多想法，只是現在不是時機。「如果我有機會做到的話，我就會做。」但先決條件是香港需要有些改變，他又表示該片不會考慮搬到其他地方拍攝。「這部電影只能在香港拍攝，如果不在香港，《黑社會3》就失去其價值。」。

杜琪峯表示如果要拍《黑社會3》，一定要在香港拍。「如果不在香港，《黑社會3》就失去其價值。」。（《黑社會》劇照）

談到近年香港電影尋出路，杜琪峯坦言也許是市場變化，港片推銷到亞洲及其他地區時，遇到困難。10年前港片可以去到台灣、馬來西亞、新加坡、泰國，甚至歐洲、南美，但現時失去了那些市場。他又認為縱使部分原因跟串流平台興起有關，但不能完全歸咎於此，它的出現代表大家需要改變。