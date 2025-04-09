林青霞舊愛被爆老頑童可愛面貌　劇中女兒：一講食雪糕就雙眼發光

Netflix台灣劇集《忘了我記得》由劉若英編劇執導，謝盈萱與秦漢主演，霍建華友情客串，劇情圍繞成長、遺忘與陪伴的溫暖故事。現年78歲的一代台灣傳奇影星秦漢，曾與舊愛林青霞等合稱「雙秦雙林」，破例事隔24年再度主演台劇，在劇中更與謝盈萱合作飾演父女，劇集今日（8日）釋出預告，曝光秦漢飾演的父親程光齊，是一位言行超脫常理、充滿奇想的爸爸！連謝盈萱也無奈地形容：「別人都說自己爸爸是超人，但我爸爸就是個外星人！」角色獨特的設計讓秦漢數代影迷期待不已！

現年78歲的一代台灣傳奇影星秦漢，破例事隔24年再度主演台劇，更將於串流平台上啟播。（視覺中國）

秦漢年輕時好靚仔。（網上圖片）

秦漢透露曾有算命先生預言他將於72歲退出影壇，然而《忘了我記得》卻為打破命定的作品。（《忘了我記得》劇集劇照）

剛於Netflix劇集《影后》裡飾演息影女明星的謝盈萱，今次在《忘了我記得》飾演的程樂樂為棟篤笑匠兼便利店店員，每日在兩個崗位上奔波，更要照顧父親程光齊，生活負擔相當沉重，謝盈萱表示：「40歲的人生到底有多忙啊？每天只能衝衝衝。」面對生活壓力，「爸爸」秦漢溫柔地說：「累了就早點回家嘛。」暖心一句話讓觀眾相當感動。

剛於Netflix劇集《影后》裡飾演息影女明星的謝盈萱，在《忘了我記得》飾演的程樂樂為棟篤笑匠兼便利店店員，每日在兩個崗位上奔波。（《忘了我記得》劇集劇照）

秦漢飾演的爸爸其實亦令謝盈萱非常頭痛，他不僅童心未泯、行徑變幻莫測，他因為踩單車去女兒婚禮而遲到；不顧外人目光戴着耳機跳舞；住院期間在病床上對護士說冷笑話，種種出奇不意的行為讓謝盈萱哭笑不得。在劇情以外，秦漢亦是一位老頑童，起初不知道如何與這位大前輩談話的謝盈萱，熟絡後發掘到「爸爸」許多嗜好：「耳機、音響、腳踏車、籃球、外星人，你找其中一個主題跟他聊他就會很開心！」笑言有一次帶一對新買的耳機到片場，秦漢見到後愛不惜手，一邊稱讚盈萱的品味，一味叮囑自己不能再買。

秦漢在戲裡戲外都是一位老頑童！（《忘了我記得》劇集劇照）

謝盈萱與秦漢在戲裡戲外的互動都相當有趣！（《忘了我記得》劇集劇照）

作為劇中女兒，謝盈萱與秦漢在拍攝《忘了我記得》期間有許多相處機會，透露「爸爸」秦漢對零食非常鍾情：「有一次拍攝我看他累了，我一說我們拍完這場買雪糕吃，他的雙眼瞬間便發光了！」而秦漢對謝盈萱這位「女兒」亦印象極佳，稱讚她大方得體，作為演員亦非常專業，提到一場跑足一整條街追貨車的戲份，拍足20個鏡頭仍未達標：「我在旁邊都看得心痛怕她吃不消，事後問她累不累，她淡淡一笑說：『不累！』這樣的態度難怪許多導演都要找她拍戲。」

謝盈萱踢爆秦漢一聽到食雪糕，即刻雙眼發光！（《忘了我記得》劇集劇照）

秦漢於《忘了我記得》裡飾演爸爸程光齊，他坦言自己一直排斥飾演老人、病人等角色：「我本人根本沒太去想年齡的數字問題，只要保持健康才是最重要的！」表示自己一直以來興趣極廣，盡可能快樂知足地享受每一日的生活。至於在劇中演出，秦漢縱橫影壇超過半世紀，坦言沒有所謂演技，應該拋棄演技、簡單也活在劇情中的瞬間，更可能呈現真實。