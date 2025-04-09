三命︱林愷鈴清秀知性演活繆思女神　私下琴棋書畫皆精堪稱完美

由銀河映像與MakerVille聯合製作的劇集《三命》早前啟播，劇集由香港殿堂級導演杜琪峯監製，提攜蘇家樂、林愷鈴等不少耀目新人主演劇集，其中作為龔慈恩愛女的「最純星二代」林愷鈴，飾演的林海琪最備受觀眾注目，劇中作為主角駱澤信的完美繆思女神，不僅標緻五官非常上鏡，演繹清秀知性的面貌亦極具吸引力！林愷鈴作為極具潛力的新演員，近年於歌影視三棲飛快發展，私下更才貌雙全，堪稱新一代完美女神！

林愷鈴為劇集《三命》主演之一，飾演林海琪。（梁碧玲 攝）

林愷鈴為劇集《三命》主演之一，飾演林海琪。（梁碧玲 攝）

林愷鈴於《三命》裡標緻五官非常上鏡，演繹清秀知性的面貌亦極具吸引力！（林愷鈴IG圖片）

林愷鈴於《三命》飾演的林海琪最備受觀眾注目，為主角駱澤信的完美繆思女神！（林愷鈴IG圖片）

林愷鈴於《三命》飾演的林海琪最備受觀眾注目，為主角駱澤信的完美繆思女神！（林愷鈴IG圖片）

琴棋書畫樣樣皆精

現年25歲的林愷鈴，為龔慈恩與林煒的長女，兩歲起在母親悉心培育下學習鋼琴、小提琴、中提琴與長笛等多種樂器，音樂以外亦接觸朗誦、圍棋與繪畫等多項課外活動。林愷鈴就讀於香港傳統名校聖保羅男女中學與小學，於IB以41分優異成績入讀香港大學建築系，可謂琴棋書畫樣樣皆精！

林愷鈴自小受母親龔慈恩悉心栽培，為圈中學霸之一，畢業於香港大學建築系。（林愷鈴IG圖片）

林愷鈴為女演員龔慈恩的長女。（林愷鈴IG圖片）

林愷鈴為女演員龔慈恩的長女。（林愷鈴IG圖片）

林愷鈴琴棋書畫樣樣皆精，堪稱完美女神！（林愷鈴IG圖片）

林愷鈴琴棋書畫樣樣皆精，堪稱完美女神！（林愷鈴IG圖片）

林愷鈴琴棋書畫樣樣皆精，堪稱完美女神！（林愷鈴IG圖片）

簽約杜琪峯、出道即與劉德華拍戲

林愷鈴遺傳母親龔慈恩的天人美貌，早於17歲便被受外界關注，入讀香港大學期間同步簽約杜琪峯旗下成為藝人，被受杜Sir看重絕不簡單！出道後，林愷鈴首部作品為劉德華主演電影《熱血合唱團》，林愷鈴參演時年僅16歲，挑戰飾演一位與自身性格相反的叛逆少女，獲得影帝劉德華照顧與指導，並與一眾好戲之人合作，讓她順利完成出道作品。及後林愷鈴與Dear Jane、「鏡仔」呂爵安、盧瀚霆等合作拍攝MV；參演ViuTV劇集《繩角》與《冰上火花》亦令她進一步入屋！

林愷鈴遺傳母親龔慈恩的天人美貌，早於17歲便被受外界關注，入讀香港大學期間同步簽約杜琪峯旗下成為藝人，被受杜Sir看重絕不簡單！（林愷鈴IG圖片）

林愷鈴遺傳母親龔慈恩的天人美貌，早於17歲便被受外界關注，入讀香港大學期間同步簽約杜琪峯旗下成為藝人，被受杜Sir看重絕不簡單！（林愷鈴IG圖片）

林愷鈴的經理人為與杜琪峯合作多年的著名監製朱淑儀。（林愷鈴IG圖片）

劉德華主演的《熱血合唱團》為林愷鈴的出道處女作。（《熱血合唱團》劇照）

A0女神秘戀英皇爆肌型男

林愷鈴出道時曾透露一直未拍過拖，清純乖乖形象一直深入民心，成為粉絲的A0女神！不過年前林愷鈴傳出秘戀英皇力捧的爆肌型男楊天宇，在社交媒體上更疑似洩漏戀情！據指林愷鈴與楊天宇家境相近，同樣就讀於本地名校、繼而接受高等教育，可謂門當戶對；二人身型高䠷、外貌相當匹配，但有傳為了事業發展，至今一直將戀情保持低調。

Ashley的嘆啡靚相中，有一隻拿著咖啡杯的手，被指是楊天宇。（林愷鈴、楊天宇IG圖片）

楊天宇真係爆晒肌。（楊天宇IG圖片）