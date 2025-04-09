金像獎2025︱最佳男主角候選人造型照曝光 林峯首爭影帝撼劉青雲

「第四十三屆香港電影金像獎」頒獎典禮將於4月27日假香港文化中心隆重舉行，香港電影金像獎協會繼上星期發放本屆紀念特刊內「最佳新演員」、「新晉導演」、「最佳導演」及「最佳男、女配角」各候選人的造型照後，今日（9日）發布準影帝（以下按大會提名名單排序）：林峯、劉青雲、游學修、許冠文及郭富城的型格造型照。

許冠文榮膺首屆「香港電影金像獎—最佳男主角」。

許冠文多年後憑《破．地獄》再次角逐影帝寶座。

榮膺首屆「香港電影金像獎—最佳男主角」的許冠文多年後憑《破．地獄》再次角逐影帝寶座，在片中他飾演一個古板嚴肅的喃嘸師傅，思想守舊重男輕女，對外人執著對子女苛刻，往往因為要堅守傳統而與他人起衝突。許冠文收起冷面笑匠的形象，扮演造型突出的喃嘸師傅兼傳統嚴父，演來入木三分。他早前在「2024年度香港電影導演會年度大獎」中率先獲得一眾香港導演同業評選為「最佳男主角」。

劉青雲曾三奪影帝。

劉青雲呼聲非常高。

曾三奪金像獎「最佳男主角」的劉青雲在《爸爸》片中飾演一家之主，生活原本平淡溫馨，卻因妻女被患有精神分裂症的兒子殺死而家破人亡。他作為倖存者一方面要極力維持正常生活，另一方面要處理跟兒子的親仇關係。他淡然細膩的演出，深刻展現了角色的痛苦與掙扎，成功讓他在三月份舉行的「第十八屆亞洲電影大獎」中擊敗其他亞洲影帝級演員勇奪「最佳男主角」。且看劉青雲這個爸爸角色能否感動金像獎選民及評審，讓他第四度獲封影帝殊榮。

郭富城再度入圍。

郭富城在《臨時劫案》擺脫靚仔造型，非常有驚喜。

「金像影帝」郭富城在《臨時劫案》中飾演悍匪，是他從影以來首個賊頭角色。他的哨牙、滿面鬚根並將頭髮梳向後腦的老土造型突出，而戲中一幕使用麻將及玩具車作道具，向林家棟及任賢齊兩個臨時僱用的悍匪講解搶劫計劃時，盡顯狡猾與幽默一面。

林峯首爭影帝。

林峯在《九龍城寨之圍城》的演出令人刮目相看。

本屆「最佳男主角」候選人尚有《九龍城寨之圍城》的林峯及《看我今天怎麼說》的游學修，二人均是獲得提名人生中首個電影獎項。在《九龍城寨之圍城》中，林峯飾演從大陸偷渡來港的孤兒，他以從地下拳賽贏得的獎金向果欄黑幫頭目買假身份證被騙，追究時情急之下搶走黑幫的毒品逃跑，在誤打誤撞下走進城寨，幸而獲得城寨話事人收留，更與其手下成為莫逆之交。之後他目睹恩人及好友被仇敵追殺，決心為他們復仇。林峯在戲中的突破性演出，讓觀眾感受到角色面對艱難環境下的韌力與勇氣，令人讚賞。

游學修在《看我今天怎麼說》中飾聾人青年，演技備受讚賞。

游學修在《看我今天怎麼說》中飾聾人青年，演技備受讚賞。

游學修在《看我今天怎麼說》中飾聾人青年，他為自己的聾人身份感到自豪，雖然從小到大被百般阻撓禁用手語仍然堅持。游學修為了演好這個角色苦練手語，精彩的演出充份表達到這個角色的自信，並在與朋友的互動的戲份中展現友誼的力量，成功展現聾人社群的生活與挑戰。