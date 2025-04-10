張艾嘉獲國際影展終身成就獎　受周潤發感染練跑：跑友是彭于晏！

第27屆意大利烏甸尼遠東電影節（Far East Film Festival）將於4月24日至5月2日舉行，大會日前公布本屆「金桑樹終身成就獎」將頒發予71歲金像金馬影后張艾嘉，成為繼邱復生、林青霞後第三位獲該殊榮的台灣影人！日前張艾嘉出席記者會期間，感性表示：「入行53年，似乎到了該拿終身成就獎的時候了，很榮幸！」此前，張艾嘉亦曾於第12屆亞洲電影大獎同時獲得「終身成就獎」及「最佳女主角」兩項大獎。

張艾嘉獲第27屆意大利烏甸尼遠東電影節頒發「金桑樹終身成就獎」。（陳順禎 攝）

張艾嘉入行超過半世紀，由演員成為導演、編劇，直至去年仍主演作品《女兒的女兒》，演出被受讚譽。踏入古稀之年，張家艾坦言年齡帶來挑戰，亦在過程中不斷學習：「我母親98歲了，我還得照顧她，這也是一種學習。」表示近年不時因為思緒過多而失眠，會透過打坐讓心靈靜謐。

張艾嘉亦分享指希望自己心靈能夠變回年輕時一樣單純，日常透露練習慢跑調節生活節奏，更透露受周潤發感染練跑：「發哥（周潤發）是最早帶我跑步的人。我的跑友可能會讓大家羨慕——在台灣是彭于晏、在香港則是發哥帶我跑！」

張艾嘉表示受周潤發感染練跑。（葉志明 攝）

張艾嘉在台灣的跑友則是彭于晏。（彭于晏IG圖片）

至於未來在電影上的目標，張艾嘉透露將會自編自導新作，題材將為自己較陌生的領域，要花大量時間閱讀研究，目前正在籌備當中：「有人說老年人做事慢，但其實是因為想拍的題材不多了，必須找到新角度。」亦表示幕前演出將會減產，集中精神在創作劇本之中，更笑言：「一想到創作，我的腎上腺素就飆上來！」