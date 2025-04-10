風林火山｜入選康城午夜展映　古天樂九字幽默回應角逐影帝

年度影壇盛事第49屆香港國際電影節（HKIFF49）今日（10日）舉行開幕儀式及紅地氈，今屆焦點影人古天樂、開幕電影《搖籃凡世》主演廖子妤、袁富華及日本影后安藤櫻於紅地氈上亮相，新任電影節大使袁澧林因為身體抱恙未能出席。



古天樂為第49屆香港國際電影節焦點影人。（葉志明 攝）

古天樂作為本屆電影節焦點影人，將於影展期間播放10部不同時期的經典作品，包括《爆裂刑警》《柔道龍虎榜》及《意外》等，古天樂於紅地氈接受傳媒訪問期間，提到10部重溫經典均由自己親自挑選：「其實係我揀嘅，佢哋問我邊10部想畀觀眾重溫下，我揀咗唔係剩係近排嘅《明日戰記》，耐啲例如係《爆裂刑警》。（想觀眾順時序回顧？）好似買馬咁四串三咁呀？我冇咩意見嘅，但知道買飛反應好好，《柔道龍虎榜》會加場！」

古天樂驚人透露右眼視網膜穿洞，飛蚊症非常嚴重。（葉志明 攝）

電影節在播放10部經典以外，亦安排古天樂舉行講座，由游學修擔任主持進行對談，古生笑言：「要我講足一粒鐘真係好難！我都唔知點講！」續指未與游學修討論講座內容，但希望省略繁複的準備，期待與觀眾清心直說。

《風林火山》演員陣容粒粒都是巨星，當中包括金城武、古天樂、梁家輝、劉青雲及高圓圓。

由古天樂主演的《風林火山》一直備受外界期待，今日康城影展亦宣布《風林火山》已成為「午夜展映單元」播放作品之一！古天樂談到作品解封時笑言：「《風林火山》你問返Juno好啲喎！未知住。」至於劉青雲與自己被外媒《荷里活報導》看好角逐康城影帝，古天樂以9字幽默回應：「你真係睇好？都開心嘅！」古天樂亦透露未曾觀映《風林火山》目前的最新版本，表示僅看過長達四五小時的剪輯版。

姜珮瑶去年同樣以拍電影為主，除《風林火山》外，仲有同彭于晏嘅《熱帶往事》以及《使徙行者2》（視覺中國）

古天樂近來經常戴上太陽眼鏡出席活動，在訪問中竟驚人透露原來受眼疾所困：「隻眼係有啲問題，右眼視網膜穿咗兩個窿！所以依家飛蚊症得好緊要、好多黑線飛嚟飛去，戴任眼鏡將環境變黑就冇咁嚴重。」續指：「依家安排緊做手術，手術前唔可以戴隱形眼鏡；術後頭一個禮拜要休養、又有段時間唔搭得飛機，都會影響到工作，所以依家仲安排緊時間。」