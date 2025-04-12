花樣年華︱試鏡任張曼玉替身著勻旗袍　何芷姍︰點知剪完變咗周太

由王家衛執導，梁朝偉、張曼玉主演作品《花樣年華》，今年適逢上映25周年，推出導演特別版4K，於戲院重新上映，更收錄從未曝光的9分鐘珍貴片段，為放映以來最詳盡版本！在梁朝偉與張曼玉飾演的男女主角周慕雲與蘇麗珍以外，張耀揚與孫佳君分別聲演伴侶陳先生與周太太，在劇情中均具關鍵作用，其中周太則由女演員何芷姍（原名何綺雲）作為替身飾演。何芷姍近日接受《香港01》訪問，分享入行初年以替身參演王家衛作品的經驗，上映意外發現自己由「蘇麗珍」變成「周太」的驚喜，以及當年竟同步參演了《2046》！

何芷姍近日接受《香港01》訪問，分享入行初年以替身參演王家衛作品的經驗，上映意外發現自己由「蘇麗珍」變成「周太」的驚喜！（劉智源 攝）

王家衛執導作《花樣年華》梁朝偉與張曼玉主演。（《花樣年華》劇照/花絮照）

《花樣年華》25周年導演特別版4K，收錄從未曝光的9分鐘珍貴片段，為放映以來最詳盡版本！（《花樣年華》電影劇照）

《花樣年華》25周年導演特別版4K，收錄從未曝光的9分鐘珍貴片段，為放映以來最詳盡版本！（《花樣年華》電影劇照）

由張曼玉替身意外變成「周太」

何芷姍受訪時談到《花樣年華》拍攝時，正值自己初入行成為模特兒的階段，當時受邀試鏡成為張曼玉的替身：「有人主動邀請我為張曼玉的燈光替身進行試鏡，已知不會在銀幕上露面，但又覺得相當有趣，於是便嘗試一下，而且片酬亦不少！」雖然何芷姍未有透露具體片酬數目，但卻笑言有另一樣驚喜：「一開始已經知道不會露面，誰知最後拍攝的片段被剪輯到電影之中，成為劇情幾幕戲份！」

何芷姍表示當年初入行成為模特兒，受邀試鏡為張曼玉在《花樣年華》擔任替身。（劉智源 攝）

能夠成為張曼玉的替身，何芷姍憶述當時導演看中自己的身型特點：「導演認為我的身型與該年代的女性相似，在現場做光替不會露面，所以拍攝時並沒有化妝，但需要穿上蘇麗珍所有旗袍服裝以及設計髮型。其實開始時僅為蘇麗珍一角替身，誰知片段剪接後竟變成了周太！我沒有想過會見到自己的背影，所以非常驚喜！」

何芷姍為張曼玉於《花樣年華》擔任替身，最後剪接出來竟意外變成周太！（《花樣年華》電影劇照）

張曼玉在《花樣年華》裡有多套旗袍造型，何芷姍作為替身都要穿著。（《花樣年華》電影劇照）

張曼玉在《花樣年華》裡有多套旗袍造型，何芷姍作為替身都要穿著。（《花樣年華》電影劇照）

王家衛細緻督導肢體演技：連手指動作都有要求！

對於王家衛導演拍攝期間的督導，何芷姍亦記憶猶新：「導演對我的肢體動作給予許多指導，需要細緻演繹角色的姿態與舉止，連手指的動作、開門動作亦有要求，透過身體語言表達角色的心情。導演著重表情對白以外的演繹，例如要風騷、花枝招展地走路，亦要單靠背影表現角色的失落感，相當有挑戰性！」至於劇情中的陳先生，何芷姍則表示從未有過對手戲：「我不知道有沒有替身，當時在拍攝現場沒有『陳先生』的出現，張耀揚先生亦不在現場。」

何芷姍對王家衛導演的細緻督導印象非常深刻，表示導演連手指動作、開門動作亦有要求。（視覺中國）

何芷姍單靠背影演戲 王家衛：唔通真係要人哋喊出嚟咩！

《花樣年華》劇情集中於周慕雲與蘇麗珍的交往，故此何芷姍與梁朝偉亦有不少對戲的機會，更透露一件趣事：「其中一場為張曼玉做替身、與梁朝偉對戲，橋段是蘇麗珍對着周慕雲哭泣。還記得走位拍攝次數非常多，因為該場戲只會拍攝背影，鏡頭沒有面貌表情，所以導演說『唔通真係要人哋喊出嚟咩』很好笑、非常深刻！」梁朝偉與張曼玉憑《花樣年華》獲封金像影帝后殊榮，梁朝偉更因此成為康城影帝，何芷姍談到與二人合作點時表示：「我在拍攝現場曾偶爾與梁朝偉、張曼玉簡單交談，印象中他們都相當專注、安靜。在現場亦會觀察他們演戲，不論表情或演繹方法都非常淡然、純粹，沒有多餘的表情與肢體動作，一切都恰到好處！」

何芷姍曾為周慕雲與蘇麗珍的哭泣片段作替身，因此與梁朝偉對戲。（《花樣年華》劇照）

何芷姍對梁朝偉與張曼玉淡然純粹的演技非常深刻。（《花樣年華》電影截圖)

何芷姍對梁朝偉與張曼玉淡然純粹的演技非常深刻。（《花樣年華》電影截圖)

同步拍攝《2046》深刻張叔平細心眼力

在《花樣年華》以外，何芷姍更透露原來有份參與另一部王家衛接近同期拍攝的作品：「當時拍攝《花樣年華》時，我同步拍攝導演另一部電影《2046》便要化妝上陣，印象中是飾演一位花枝招展、陪同客人吃飯的小姐角色。有趣的是當年不少化妝師為我畫眼線時，均會在眼尾線條向上揚，但我很深刻美指張叔平看我一眼後說『她的眼線要按照眼型去畫，不要在眼尾上揚』，很佩服他的眼光與細心！」