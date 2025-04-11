星球大戰前傳III20周年　英皇戲院獨家限量上映重溫黑武士駕臨

為慶祝《星球大戰前傳III：黑帝君臨》（Star Wars: Revenge of the Sith）上映20周年，這部永恆的星戰經典即將於2025年4月24日至4月29日震撼回歸大銀幕，於香港及澳門的英皇戲院獨家限量上映。這是星戰迷不容錯過的銀河盛事，是時候集結，重溫安納金·天行者墮入黑暗的史詩傳奇，於大銀幕前感受那無與倫比的震撼與感動！

《星球大戰前傳III：黑帝君臨》上映20周年，即將於香港重映！（《星球大戰前傳III黑帝君臨》電影劇照）

三大入場重溫原因

•影史經典，最強口碑：《星球大戰前傳III：黑帝君臨》不單是前傳三部曲的完美終章，更是全球影迷心目中「星戰系列最扣人心弦之作」。由光劍對決到星際激鬥，每一幕皆為科幻片教科書級示範。

《星球大戰前傳III：黑帝君臨》上映20周年，即將於香港重映！（《星球大戰前傳III黑帝君臨》電影劇照）

《星球大戰前傳III：黑帝君臨》上映20周年，即將於香港重映！（《星球大戰前傳III黑帝君臨》電影劇照）

•大銀幕重現超震撼視聽：在戲院沉浸式感受太空激戰的磅礴氣勢，以及約翰·威廉斯（John Williams）史詩配樂的心靈震撼。

•黑武士誕生之謎：見證安納金·天行者（Anakin Skywalker）被黑暗面吞噬，墮入黑暗的傳奇故事，這轉折徹底改寫銀河系命運。

《星球大戰前傳III：黑帝君臨》上映20周年，即將於香港重映！（《星球大戰前傳III黑帝君臨》電影劇照）

盧卡斯影業(Lucasfilm)為此次重映特別邀請國際知名平面設計師Matt Ferguson，打造全新20周年紀念海報，將銀河系的壯闊與黑武士的威嚴完美呈現，為影迷帶來視覺與情感的雙重驚喜。戲票現正火熱預售，星戰迷請立刻行動，搶先預訂最佳座位，切勿錯過這次與原力同行的難得機會！戲票現正火熱預售，星戰迷請立即行動，搶先預訂最佳座位。英皇戲院更為購票觀眾送上「20周年限量版美版海報」，這份紀念品極具收藏價值，送完即止，定能成為星戰迷的終極珍藏。兌換詳情請瀏覽英皇戲院官方網站！

《星球大戰前傳III：黑帝君臨》上映20周年，英皇戲院更為購票觀眾送上「20周年限量版美版海報」！（《星球大戰前傳III黑帝君臨》電影海報）

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關於電影《星球大戰前傳III：黑帝君臨》

承接《星戰前傳II之複製人侵略》，複製人攻陷了整個銀河系，最高議長Palpatine被機械兵俘虜。Jedi武士Obi-Wan與Anakin奉命營救。在這個動盪的時勢下，Anakin與Padme發展了一段禁戀，最終秘密地結成夫婦。可惜，權力與恐懼令Anakin逐漸走上黑暗之路，背叛Jedi，轉投Darth Vader並與師父Obi-Wan在火山星系中展開一場熔岩生死戰。Darth Vader頭盔徐徐降下，電影最終以Luke及Leia的出生交錯著Darth Vader的誕生，歷史性地為後三部曲帶來意味深遠的引子。