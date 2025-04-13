張曼玉一個原因從未翻看《花樣年華》　激罕受訪暗示無意重返銀幕

由王家衛執導，梁朝偉、張曼玉主演作品《花樣年華》，今年適逢上映25周年，推出導演特別版4K於戲院重新上映，更收錄從未曝光的9分鐘珍貴片段，為放映以來最詳盡版本！國際影后張曼玉曾活躍於香港電影，高產年代可一年拍攝多達12部電影，雖然已長達10年未有幕前演出，然而觀眾對她的鍾愛絲毫未減，《花樣年華》25周年導演特別版4K上映，仍吸引大量觀眾入場重溫張曼玉的絕代芳華！

《花樣年華》25周年導演特別版4K上映，吸引大量觀眾入場重溫張曼玉的絕代芳華！（《花樣年華》劇照/花絮照）

《花樣年華》25周年導演特別版4K，為史上放映最長版本，收錄9分鐘從未曝光珍貴片段。（《花樣年華》電影劇照）

《花樣年華》25周年導演特別版4K，為史上放映最長版本，收錄9分鐘從未曝光珍貴片段。（《花樣年華》電影劇照）

張曼玉雖然已長達10年未有幕前演出，然而觀眾對她的鍾愛絲毫未減。（笙笙IG圖片）

張曼玉雖然已長達10年未有幕前演出，然而觀眾對她的鍾愛絲毫未減。（笙笙IG圖片）

《花樣年華》25周年導演特別版4K上映，不但受香港觀眾注目，在國外同樣備受關注。早前張曼玉罕有接受外媒專訪，其中談到《花樣年華》時透露多年來從未翻看的原因：「數年前，《花樣年華》的4K數碼修復新版本在香港戲院上映，我與幾個朋友抱着純粹貪玩的心情一同入場觀映。此前，我很多年沒有翻看過《花樣年華》，因為我不想在電視機或電腦上看。」

張曼玉透露多年來從未翻看《花樣年華》的原因。（《花樣年華》電影劇照）

張曼玉透露多年來從未翻看《花樣年華》的原因。（《花樣年華》電影劇照）

《花樣年華》作為張曼玉40年演藝生涯的重要作品，讓她榮封當年的金像獎及金馬獎影后，在片中展現的含蓄美態與知性優雅，為生涯的高峰演出之一。回顧《花樣年華》與演員生涯，張曼玉對外媒坦言：「對於我這一生曾經作為一位演員，我感到無比的榮幸與由衷地感恩。」語意間耐人尋味，似乎暗示無意再度重返大銀幕，心境亦似已過渡至人生另一階段。

張曼玉似乎暗示無意再度重返大銀幕，心境亦似已過渡至人生另一階段。（《花樣年華》電影劇照）