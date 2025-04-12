莊韻澄湊熱鬧玩AI吉卜力畫像　一個斜孭袋令畫面極違和

最近社交媒體流行一鼓熱潮，利用AI將相片重新繪製成吉卜力動畫風格，香港女演員莊韻澄今日（12日）亦把握流量密碼，將一輯於黃色花田拍攝的性感福利照透過AI重繪，化身成吉卜力動畫角色！莊韻澄於照片中以間條低胸上衣示人，躬身彎腰與黃花合影、傾倒事業線，配戴金鏈斜孭袋深𠝹出豐滿胸型，渾圓酥胸一覽無遺，造型相當養眼！

莊韻澄以間條低胸上衣示人，配戴金鏈斜孭袋深𠝹出豐滿上圍，渾圓胸型一覽無遺！（莊韻澄IG圖片）

莊韻澄以間條低胸上衣示人，配戴金鏈斜孭袋深𠝹出豐滿上圍，渾圓胸型一覽無遺！（莊韻澄IG圖片）

莊韻澄以間條低胸上衣示人，配戴金鏈斜孭袋深𠝹出豐滿上圍，渾圓胸型一覽無遺！（莊韻澄IG圖片）

莊韻澄以間條低胸上衣示人，配戴金鏈斜孭袋深𠝹出豐滿上圍，渾圓胸型一覽無遺！（莊韻澄IG圖片）

莊韻澄將福利照重繪成吉卜力動畫風格畫像，然而卻因為一個原因被指極度違和！由宮崎駿、高畑勳導演創立的吉卜力工作室，四十年來動畫風格細緻多變，然而筆下動畫女角色多年來絲毫不著重第二性徵，成熟的女性角色均沒有突出的身材曲線。莊韻澄透過AI化身吉卜力動畫角色，照片竟露出深邃胸線，雖然寫實地呈現傲人身材惑力，卻令觀眾感到相當違和！

莊韻澄透過AI化身吉卜力動畫角色，然而吉卜力動畫女角色一向不著重第二性徵，卻令觀眾感到相當違和！（莊韻澄IG圖片）

莊韻澄透過AI化身吉卜力動畫角色，然而吉卜力動畫女角色一向不著重第二性徵，卻令觀眾感到相當違和！（莊韻澄IG圖片）

莊韻澄透過AI化身吉卜力動畫角色，然而吉卜力動畫女角色一向不著重第二性徵，卻令觀眾感到相當違和！（莊韻澄IG圖片）

莊韻澄透過AI化身吉卜力動畫角色，然而吉卜力動畫女角色一向不著重第二性徵，卻令觀眾感到相當違和！（莊韻澄IG圖片）

即睇更多莊韻澄靚相！

莊韻澄身材一向非常好，亦經常於社交媒體大派福利！（莊韻澄IG圖片）

莊韻澄身材一向非常好，亦經常於社交媒體大派福利！（莊韻澄IG圖片）

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