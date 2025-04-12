《第一滴血》導演Ted Kotcheff逝世　曾邀拍續集被拒︰他歌頌越戰

加拿大導演Ted Kotcheff，於4月10日於墨西哥因心臟衰竭離世，終年94歲。最膾炙人口的作品是由荷里活動作影星史泰龍（Sylvester Stallone）主演的《第一滴血》（Rambo，1982），為史泰龍奠定影壇地位。事有湊巧，史泰龍在導演逝世消息傳出前3小時，便上載了一張拍攝《第一滴血》的現場照，並寫上︰「沒有人交排好的未來，你得要靠自己爭取。這就是Rambo的意義。 生存不僅是為了活著，是永不退縮做到想成為的人。」

加拿大導演Ted Kotcheff，於4月10日於墨西哥因心臟衰竭離世，終年94歲。（視覺中國）

事有湊巧，史泰龍在導演逝世消息傳出前3小時，便上載了一張拍攝《第一滴血》的現場照，並寫上︰「 生存不僅是為了活著，是永不退縮做到想成為的人。」(史泰龍@IG)

Ted Kotcheff早在1974年，憑執導電影《The Apprenticeship of Duddy Kravitz》奪得《柏林電影節》最高榮譽「金熊獎」，1982年的《第一滴血》就是最成功的商業作。電影改編自1972年出版的同名小說。故事講述Rambo從越戰退伍後回歸平民，因無法適應生活且對戰爭存有恐懼，繼而造成城鎮上大亂。史泰龍除了主演該片，還擔任編劇。

《第一滴血》為史泰龍主演的第二個經典系列，他飾演一位越戰退役軍人Rambo，在劇情開首退役返回美國，飽受戰後的創傷後遺症之苦。（《第一滴血》電影劇照）

電影當年以1500萬美金成本（約1億1,680萬港元）拍攝，結果大收1億2,500萬美元（約9億7,250萬港元），系列更一共拍了5部，拍至史泰龍73歲，於2019年拍下系列的最終回︰《第一滴血︰終極血戰》。事實上，電影在第一集大收後，電影公司已力邀Ted Kotcheff拍續集，但他看過劇本後便拒絕︰「主角第一集沒有殺過人，但在這部便殺了75人，他似乎在歌頌越戰，而我認為這是歷史上其中一場最愚蠢的戰爭。全美有5萬5,000名年輕人喪生，有不少退役老兵自殺。我不可以背叛自己拍這部戲。」