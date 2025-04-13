泰版「白雪公主」配音員靚過原版　贏過超模大賽冠軍仲做過女團

迪士尼真人版電影《白雪公主》（Snow White），自製作以來已飽受爭議，而最大非議是找來拉丁裔的麗素莎嘉娜（Rachel Zegler）飾演白雪公主。電影在世界各地都有上畫，亦會由當地藝人或配音員配上各個版本，其中泰國的配音版，找來女星Bow Maylada，一張打扮成白雪公主的宣傳照，就令不少人大讚靚過原版，覺得這才是大家心目中的「白雪公主」。



美國女星Rachel Zegler飾演白雪公主，自公布選角以來都飽受爭議。（電影劇照）

泰版《白雪公主》，找來有「泰版張員瑛」之稱的Bow Maylada聲演。（bow_maylada@IG）

泰國女星Bow Maylada，1996年泰國曼谷出生，現年29歲，身高有176公分，她畢業於藍康恆大學示範高中，主修日文藝術專業。2020年再於藍康恆大學大眾傳播學院廣播電視分部取得學士學位。

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早已有「泰版張員瑛」稱號的她，。今次迪士尼找她為泰版配音，本身都不以為意，直至數星期前電影在當地正式上畫，公開一輯Cosplay白雪公主照後，簡直令人驚艷，立即在當地掀起話題。不單鞏固了她在粉絲的地位，甚至動搖了麗素莎嘉娜（Rachel Zegler）的原版地位，紛紛指她靚過原版，更是心目中真正的白雪公主。

Bow向來都不介意作性感打扮，連賣洗衣珠廣告都一樣疏爽。（bow_maylada@IG）

Bow向來都不介意作性感打扮，連賣洗衣珠廣告都一樣疏爽。（bow_maylada@IG）

拍攝內衣硬照更加有睇頭。（bow_maylada@IG）

拍攝內衣硬照更加有睇頭。（bow_maylada@IG）

Bow Maylada可為由細靚到大，於2004年8歲時，已參加「Smart Kids Contest」，隨後於2010年簽約唱片公司，並以五人女子團體「Kiss Me Five」出道，她在團中擔任主唱。到女團解散後，她又在2013年於泰國超模大賽「Thai Supermodel Contest」中獲得冠軍，隨後便作獨立發展。