戰役｜沉浸式還原實時戰爭 伊拉克行動倖存者參與奪爛番茄94%

A24虛構美國未來內戰電影《美帝崩裂》（Civil War）去年上映時引起熱議，戰爭場面令人印象深刻，導演Alex Garland再度推出新作《戰役》（Warfare），同樣邀請到美軍海豹突擊隊前成員Ray Mendoza擔任軍事顧問及聯手執導與編劇。故事改編自美軍海豹突擊隊於2006年攻打伊拉克時被圍困的真實經歷，沉浸式還原實時戰爭，在正式上映前已獲得爛番茄94%新鮮度的高度評價，更被譽為「大銀幕最寫實的現代戰役」。

《戰役》（Warfare）將於4月17日在香港上映。（電影海報）

電影除了沉浸式還原實時實戰，由監察與等待，到突如其來襲擊引發恐懼和血腥，亦展現了美軍之間的情誼，同時顯露了製造大量犧牲的殘酷現實。導演Alex Garland透露，拍攝本片很大程度是被Ray Mendoza想講述自己親身經歷的熱情所推動，更表示今次能夠拍攝這部電影，是一個榮譽與恩典。

故事改編自美軍海豹突擊隊於2006年攻打伊拉克時被圍困的真實經歷。（預告畫面）

故事改編自美軍海豹突擊隊於2006年攻打伊拉克時被圍困的真實經歷。（預告畫面）

《戰役》在美國已於日前（11日）上映，有不少影評都大讚電影無論劇本、畫面設計、聲效等各方面都處理非常出色，更有影評大讚「今年最佳電影之一」、「大銀幕最寫實的現代戰役」、「慘不忍睹卻難以忘懷，感官衝擊、震撼惡夢，直擊靈魂」。

電影沉浸式還原實時戰爭。（預告畫面）

電影沉浸式還原實時戰爭。（預告畫面）