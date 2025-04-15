Chris Martin@Coldplay感謝香港人　推薦電影《鐵窗劇團》抗抑鬱

英國搖滾樂隊Coldplay，上星期六（12/4）完成一連4場，於啟德體育園主場館舉行的《Coldplay：Music Of The Spheres World Tour》巡迴演唱會。昨日（14/4）他在IG上載了一條在海旁拍攝的影片，內容先感謝香港人支持，令原本感到緊張的他也被融化。不過影片最主要是講到他有留意身邊人，包括自己有受到抑鬱症困擾，於是在片中向大家分享抗抑鬱方法，其中一部電影《鐵窗劇團》（Sing Sing）更將於香港上映。



英國著名樂隊Coldplay在啟德體育園主場館舉行4場演唱會，4月11日第三場全場滿座。（倪清江攝）

英國搖滾樂隊Coldplay，上星期六（12/4）完成一連4場，於啟德體育園主場館舉行的《Coldplay：Music Of The Spheres World Tour》巡迴演唱會。（Coldplay@IG）

Chris Martin首先分享的抗抑鬱方法是「Freeform Writing」，只要在紙上任意寫出自己的想法，持續約12分鐘，然後把紙燒掉。另一種方法叫Transcendental Meditation超自然冥想，他認為這方法對自己最有用。至於對年輕人特別奏效，尤其對專注力不足及過度活躍症或自閉症患者，可嘗試治療師Jim Costello推崇的「Costello Method」。

Chris Martin在IG上載了一條在海旁拍攝的影片，內容先感謝香港人支持。（IG影片截圖）

Chris Martin隨後介紹數種方法抗抑鬱。（IG影片截圖）

除了實質的治療，Chris Martin還推薦了音樂、書籍及電影，音樂有Jon Hopkins的專輯《Music For Psychedelic Therapy》、書籍是《Oxygen Advantage》，而電影就有《鐵窗劇團》（Sing Sing），Chris Martin希望透過以上的推介，令大家一切安好。

他見到海旁有人跳舞，都說是令自己心情愉快的方法。（IG影片截圖）

Chris Martin特別推薦電影《鐵窗劇團》（Sing Sing）。（《鐵窗劇團》劇照）

其中電影《鐵窗劇團》，將於本月24日香港上映。電影改編自紐約聲聲（Sing Sing）監獄的藝術更生計劃「Rehabilitation Through the Arts」（RTA）的真實故事，《鐵窗劇團》由基克桂達 （Greg Kwedar）執導，並由艾美獎得主，提名奧斯卡最佳男主角及金球獎劇情類電影最佳男主角，實力派男星高文杜明高 （Colman Domingo） 主演，聯同部份由紐約RTA計劃的真實畢業校友參演。電影於多倫多影展的特别展映單元首映，並獲美國電影學會及國家評論學會挑選為2024年年度十大電影之一。電影更榮獲本屆奧斯卡三項大獎提名，包括最佳男主角獎、最佳改編劇本獎及最佳原創歌曲獎。

電影部份由紐約RTA計劃的真實畢業校友參演。（《鐵窗劇團》劇照）

主角因為一場冤獄，被囚在紐約監獄。（《鐵窗劇團》劇照）

《鐵窗劇團》故事講述G神（Colman Domingo飾），因一場冤獄，被關押在紐約的聲聲監獄，期間除了不斷提出上訴，更透過監獄的RTA計劃，以藝術連結戲劇界專業人士，聯同其他囚友製作及合演一齣戲劇，卻遇上了另一棘手之人 — 天眼（ Clarence Maclin飾)。G神一直視戲劇為連結內在自我，逃離監獄現實的治療方式，而天眼則認為戲劇的表演很無聊和不真實。兩人由磨擦變成衝突，令主導戲劇表演的G神非常沮喪。排練開始後，他在處理與天眼之間的分歧同時，他參與劇場的真正目的也逐漸浮現 — 希望世人能重新審視他的案件，回望他艱苦走過的鐵窗半生。