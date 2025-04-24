金像獎2025︱鄧麗欣入行22年搣甩偶包　憑實力演技再戰女配

《第四十三屆香港電影金像獎》頒獎典禮將於4月27日假香港文化中心隆重舉行，鄧麗欣（Stephy）憑電影《我談的那場戀愛》首次入圍角逐「最佳女配角」。 Stephy戲中飾演風情萬種的詐騙集團頭目瓊姐，演技大獲好評。入行22年，鄧麗欣成功由青春偶像蛻變成演技備受，更曾挑戰金像影后寶座，早前再舉行個人紅館演唱會，解鎖多個人生成就。



鄧麗欣憑電影《我談的那場戀愛》首次入圍角逐「最佳女配角」。 （官方相片）

鄧麗欣憑電影《我談的那場戀愛》首次入圍角逐「最佳女配角」。 （官方相片）

今年Stephy再憑電影《我談的那場戀愛》內，憑風情萬種的瓊姐，首次入圍角逐「最佳女配角」。（《我談的那場戀愛》劇照）

當年19歲初出道的鄧麗欣加入Cookies，憑甜美樣貌及觀眾緣成為隊長及最受歡迎的成員，很快獲得機會成為電影女主角，於《9九個女仔1隻鬼》擔任籃球隊隊長嘉嘉一角，與陳冠希做對手戲，即使演技青澀生硬，觀眾依然首落。不過由於成員實力與受歡迎程度不成正比，2003年需要重組，由9人變成4人的Mini Cookies，其後各自作獨立發展。

Cookies九位成員︰（上排左起）吳雨霏（Kary）、區文詩（Angela）、楊愛瑾（Miki）、傅穎（Theresa）、鄧麗欣（Stephy）、馬思恆（Helena） （下排左起）蒲茜兒（Serena）、陳素瑩（Gloria）、何綺玲（Elaine）（網上圖片）

其後鄧麗欣開始踏入電影圈，在葉念琛執導電影《獨家試愛》系列飾演「阿寶」，與方力申的螢幕情侶形象入屋，成為千禧年代愛情電影女王，兩人合唱的情歌亦唱到街知巷聞。雖然在電影方面殺出一條新血路，但歌唱方面卻因《電燈膽》走音事件，而被網民嘲笑挖苦，冠以「鄧走音」外號。又因為2009年，推出愛情小說《陪著我走》，在33頁書中有109個錯字，被傳媒冠以「錯字才女」的稱號，甚至有大學中文系講師以她的作品作為反面教材，令鄧麗欣好一段日子，成為網絡話題。

鄧麗欣在葉念琛執導電影《獨家試愛》系列飾演「阿寶」，與方力申的螢幕情侶形象入屋。（電影海報）

鄧麗欣在葉念琛執導電影《獨家試愛》系列飾演「阿寶」，與方力申的螢幕情侶形象入屋。（電影海報）

當年因拍《獨家試愛》鄧麗欣與方力申成為情侶，可惜曾經的甜蜜成為過去，兩人於2016年結束十年情。（電影劇照）

當年因拍《獨家試愛》鄧麗欣與方力申成為情侶，可惜曾經的甜蜜成為過去，二人於2016年結束十年情。分手後鄧麗欣全情投入工作，在《空手道》中飾演藉空手道尋回自己的平川真理，實力演技叫人另眼相看，更因而奪得《第24屆香港電影評論學會大獎》最佳女演員，解鎖影后成就，更入圍角逐《第37屆香港電影金像獎最佳女主角》，演技終受肯定。

《空手道》中飾演藉空手道尋回自己的平川真理，實力演技叫人另眼相看。（電影劇照）

為擺脫被「阿寶」定型，鄧麗欣積極嘗試不同角角色，突破以往形象，拋低偶像包袱後，演技逐漸成形，其後更憑《金都》，二度入圍金像獎最佳女主角。今年再憑電影《我談的那場戀愛》內，憑風情萬種的瓊姐，首次入圍角逐「最佳女配角」，演技獲肯定。除了覓得愛情，還舉行了人生首個個人紅館演唱會，成功解鎖多個人生成就。