舒淇49歲生日素顏與馮德倫曬恩愛　感性談半生領悟「懂得」七件事

金馬影后舒淇今日（16日）迎來49歲生日，甫一到午夜便於社交媒體分享帖文，上載於丈夫馮德倫的恩愛合照，並配戴上大框眼鏡、疑似素顏上陣，然而年近半百仍膚質狀態極佳，令人羨慕不已！舒淇與馮德倫二人世界慶生，雖然畫面簡單但非常恩愛溫馨，令吳彥祖等明星好友道賀之餘，紛紛表示羨慕！

祝舒淇49歲生日快樂！（舒淇IG圖片）

舒淇與馮德倫在家中二人世界慶生，疑似素顏上陣，雖然畫面簡單但非常恩愛溫馨。（舒淇IG圖片）

舒淇疑似素顏上陣，然而年近半百仍膚質狀態極佳，令人羨慕不已！（舒淇IG圖片）

舒淇於帖文中笑言來到生日終於可以放肆大吃一頓，亦感性續指：「到了一定年紀時，對生活的要求愈來愈簡單，曾經的雄心浩志都被消磨散去，就很簡單、只是想要過好每一個當下，懂的省思、更懂的這一切得之不易的生活日常；懂得珍惜所有的人事物，知道很多東西努力之後得不到想有的回饋時，不那麼的鑽牛角尖，懂得放手，懂得祝福，懂的站在別人的角度思考，懂得平平淡淡無憂無慮身體康健才是最幸福的！」看來經歷半生歲月，學懂七種人生道理，對人生又有另一種省思。舒淇亦許願指：「願所有的生靈們都能被善待；願所有愛我的人都健康喜樂；第三個願望留給我自己。」足顯對世間萬物與有緣遇見的人表達滿滿足福，亦知足地留一個願望給自己。

舒淇在生日帖文中，提到半生領悟「懂得」的七件事！（舒淇IG圖片）

在眾多留言中，舒淇多年好友林熙蕾留言祝賀指：「老公生日快樂！謝謝你懂得愛我。」亦於限時動態上分享與舒淇舊照，公開甜蜜稱呼舒淇為老公，令不少網民感到好奇。其實舒淇與林熙蕾多年來不時公開以老婆、老公稱呼對方，二人早於24年前的《絕色神偷》中合作，建立近四分一世紀的友誼。舒淇亦曾於情人節公開分享與林熙蕾鬼馬互動的合照，當時寫上：「親愛的老婆，感恩相遇相識相知二十多年，情人節快樂，未來繼續相愛。」

林熙蕾於舒淇生日帖文下留言，並甜蜜稱呼舒淇為老公！（舒淇IG截圖）