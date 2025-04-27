金像獎2025︱衞詩雅首度封后　苦練破地獄︰多謝大家冇放棄我

《第43屆香港電影金像獎》今日（27日）舉行，每屆金像獎最矚目的演技大獎「最佳女主角」獎，由衛詩雅憑香港史上最賣座港產片《破．地獄》奪得，角色郭文玥成功為衛詩雅橫掃影壇，帶來第七項影后殊榮！衛詩雅去年憑《不日成婚2》的演出首度提名，連續第二年入圍便榮封金像影后，擊敗《看我今天怎麼說》金馬影后鍾雪瑩、《虎毒不》評論學會影后談善言、《從今以後》大前輩區嘉雯及《久別重逢》後浪許恩怡！

「最佳女主角」獎，由衛詩雅憑香港史上最賣座港產片《破．地獄》奪得。（直播截圖）

上台前跟丈夫相擁而喊。（直播截圖）

戲中哥哥朱栢康更喊到淚崩。（直播截圖）

花九個月勤練破地獄功架十足

衛詩雅自《不日成婚》系列成為陳茂賢導演的鐵腳班底，更早在《破．地獄》開鏡前九個月開始跟隨殯儀業師傅學習，勤練「車身」、「破瓦」等動作，難怪在拍攝結局文哥出殯片段時功架十足！衛詩雅曾透露，基於尊重文化傳統跟隨多位師傅練功，將各部位組成為完整的儀式流程，其中一位師傅更將一把隨身二三十年的劍具送贈予她作為紀念！

衛詩雅早在《破．地獄》開鏡前九個月開始跟隨殯儀師傅學習，勤練「車身」、「破瓦」等動作，難怪在拍攝結局文哥出殯片段時功架十足！（《破．地獄》電影劇照）

在儀式動作戲份以外，衛詩雅亦為《破．地獄》的文戲部分落足功夫，曾為演出郭文玥一角流下不少眼淚，形容是生涯最痛角色。其中衛詩雅與金燕玲因為曾合作《不日成婚2》建立情感與默契，在《破．地獄》戲裡戲外均情同母女，在搶救蓮姐失敗的一幕，衛詩雅情緒投入而集中，數個鏡頭內便完成戲份，但即使Cut機後情緒仍一時未能平服，崩潰痛哭一發不可收拾！

衛詩雅與金燕玲因為曾合作《不日成婚2》建立情感與默契，在《破．地獄》戲裡戲外均情同母女。（《破．地獄》電影劇照）

在搶救蓮姐失敗的一幕，衛詩雅情緒投入而集中，數個鏡頭內便完成戲份。（《破．地獄》電影劇照）

衛詩雅在Cut機後情緒仍一時未能平服，崩潰痛哭一發不可收拾！。（《破．地獄》電影花絮照）

娛樂圈「牌王」

回溯衞詩雅出道17年前的素人歲月，她曾任職鑽石銷售員，亦是圈中著名的「牌王」，擁有六大專業資歷，包括車牌、船牌、救生員牌、導遊牌、潛水牌及鑽石鑑定證書，生活閱歷豐富之餘，對人生規劃與理財有一套，懂得未雨綢繆。加入娛樂圈成為演員後，衞詩雅至今亦累積達40部作品，以愛情片及小品為主，雖然早期角色形象未必能為觀眾留下深刻印象，但亦累積不少演出經驗。

衞詩雅除了甜美亮麗的外貌，更是圈中有名的「牌王」，擁有多項專業資歷，生活閱歷亦相當豐富。（陳順禎 攝）

《失眠》入圍電影評論學會女主角

捱足接近10年，直至衞詩雅於2017年參演邱禮濤執導、黃秋生主演的作品《失眠》，在電影中一人分飾雙生姊妹侯文禎、侯文媛，成功在廣大觀眾間留下難以忘懷的演出。衞詩雅的角色不論形象或劇情經歷均非常破格，其恐怖血腥的造型、幾近瘋狂的恨怨詛咒、慘無人道地被數十人輪暴的場面，驚悚度令人窒息心悸，在觀眾心目中烙下難以磨滅的印象。衞詩雅於《失眠》的極致演出亦得到2018年第24屆香港電影評論學會大獎的青睞，提名當年的「最佳女演員」獎，與毛舜筠、劉嘉玲等前輩同列，可惜無緣得獎。

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個人頻道近24萬訂閱

衞詩雅除了專注銀幕演出，在等待下一個極致發揮的角色期間，她亦沒有規限自己的表現場域。衞詩雅於2018年在Youtube開設個人頻道，揭開明星生活的面紗外，亦以歷久不衰的覓食題材為主打，七年來製作共190條影片，累積近24萬名訂閱數！衞詩雅透過拍攝短片，向粉絲發放最新動向、藝人合作動外，更成功拉近與粉絲的距離，猶其在成功上車、開箱自己自置物業的短片中，除了累積近百萬觀看次數，更令粉絲對衞詩雅的精打細算感到驚喜，革新對明星演員的既定印象。

衞詩雅自2018年開設個人頻道至今，一直有做歷久不衰的覓食專題短片。（衞詩雅Youtube影片截圖）

衞詩雅成功上車做業主，更新自驗樓開箱物業的影片系列，最高一條有近百萬觀看人次！（衞詩雅Youtube影片截圖）

在網絡上與粉絲頻密接觸、累積更高人氣後，疫情初期開拍的愛情喜劇《不日成婚》便成為衞詩雅近年最入屋的角色，搣甩《失眠》的恐怖印象之餘，貼地的劇情中面對愛情與婚姻毫無進展的狀態，猶其令女性觀眾深感共鳴。相信觀眾在首集後，再次步入戲院觀看《不日成婚2》，與可怡、阿佳經歷步入婚姻的困境外，亦能見證到衞詩雅作為演員的成長。