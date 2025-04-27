伍允龍教謝霆鋒詠春成摯友　暗助好友發展︰開戲指明要我做對手

伍允龍自小習武，武術根底深厚，絕對是當動作演員的材料，奈何發展多年成績都未如理想，而作為好友的謝霆鋒，見到兄弟一直懷才不遇，便主動製造機會幫他一把。



而來到今天，伍允龍憑《九龍城寨之圍城》王九一角，終於得到更多認同，他亦自覺要靠自己爭取機會延續下去，所以數年前成立製作公司，自行創作故事再推銷給投資者，既創作到心儀作品，亦可主動出擊，由被動轉為主動。



除了教霆鋒詠春，二人更因為打機混熟。（葉志明 攝）

鳴謝

髮型︰Calvin Yuk@calvinyuk830

化妝︰ Cosette Lee @cosetteleemakeup

服裝︰@harveynicholshk #HNHK #HNSTYLE @wooyoungmi

場地：純。詠春 PVT Group Limited

由於霆鋒要求學的不是拍戲用的詠春，是真正的搏擊技術，伍允龍要求他由根基學起。（伍允龍＠微博相片）

教謝霆鋒詠春成好友

談起與霆鋒的認識，原來跟伍允龍擅長的詠春有莫大關係。2007年，謝霆鋒接拍了內地電視劇《詠春》，飾演有佛山先生之稱梁贊的兒子梁壁，而伍允龍就飾演陳華順，葉問師父的年青版，二人本是同劇演員，直至霆鋒知道他是詠春教練，於是提出要跟他學詠春。「霆鋒是個武痴，不過未必有機會接觸不同師傅，他跟我說想學詠春。」由於霆鋒要求學的不是拍戲用的詠春，是真正的搏擊技術，伍允龍要求他由根基學起。「像建屋一樣要有基礎，基礎牢固才可以慢慢建立，不然我只會害了你。」

2007年，謝霆鋒接拍了內地電視劇《詠春》，飾演有佛山先生之稱梁贊的兒子梁壁，而伍允龍就飾演陳華順。(電視劇《詠春》劇照)

當時因為崗位不同，伍允龍跟霆鋒是住不同等級的酒店，不過霆鋒為方便學習，跟劇組要求他住隔籬房。「學習基礎是最悶的，要捱過這階段就開始好玩。我記得當時他住酒店時不鎖門，而他的雪櫃很滿，我的很空，我經常偷偷去他房間開雪櫃拿汽水，不過我每次進去，他都在鏡面前練小念頭，一天八小時，每次進去他都在練習，很認真。」

伍允龍清楚知道，習武的基礎訓練是最悶的，但當時就見證霆鋒一天八小時，不停在練小念頭。（葉志明 攝）

霆鋒協助爭取演出機會

由於認真練習，霆鋒很快便獲頒教練牌。「不是因為大家是朋友，是謝霆鋒才給他一個牌，他真的合資格，他全程很認真去練，我介紹很多徒弟和師兄給他，他都有去練習，所以他是真真正正學會這個技術。」

師傅的技術是有，但在影視發展上欠運氣，這一切霆鋒都看得見，於是無論明示定暗示，都在默默協助伍允龍，希望他獲得更多機會。「有次晶哥（王晶）去現場找霆鋒拍下一部戲，他便跟我說︰『Philip，你都一齊出去啦！』我當時對自己信心不大，甚至有點灰心，覺得做來做去都是這樣，又認為晶哥是找霆鋒拍戲，見面又怎樣？又不會找我拍戲，甚至不可能知道我是誰？」

電影《財神客棧》上畫時，伍允龍還跟王晶來個大戰肥螳螂。（視覺中國）

雖然滿肚子嘮叨，但最終都不敵霆鋒的邀請，一切出去見面。而在吃飯前，原來要開會洽談合作事宜，伍允龍更被硬拉進去，原來一切都是霆鋒安排。「他們開會說到拍打戲時，霆鋒望一望我，再望一望晶哥說︰『如果要我打，我都要有對手先打得㗎。』對方立即明白，那部戲就有我份演叫《財神客棧》。」不過令伍允龍更開心是，第一次見面的晶哥，已經能道出他的全名︰「那時不是那麼多人知道我的全名，還要中、英文都識，原來他真的有留意我拍的東西。」後來更獲晶哥賞識，給予他一個機會做旗下藝人拍了多部電影。」

霆鋒一句︰「如果要我打，我都要有對手先打得㗎。」晶哥聽得明白，伍允龍立即有份演《財神客棧》。(電影《財神客棧》劇照)

「功夫佬」演技獲肯定

捱過多年，今年不單獲得觀眾認同，更獲業界認同，入圍《第43屆香港電影金像獎》最佳男配角，等了這麼多年，所有收穫好似一瞬間得到。「是很突然的，雖然都叫自己不要這樣想，但我是一個『功夫佬』來的，總被誤解功夫動作片比文藝片低級，觀眾會著重視覺，忽略了演技，當然我們這套戲裡面的演員，都演得好仔細。」

《九龍城寨之圍城》推出後，伍允龍開始更獲得導演們的信心，可以讓他嘗試用不同方法演繹。（《九龍城寨之圍城》劇照）

而《九龍城寨之圍城》推出後，伍允龍開始更獲得導演們的信心，可以讓他嘗試用不同方法演繹。「以往都是說Philip我想你這樣做，我想你那樣做，所以某程度有些角色會覺得木獨些，今時今日反而甚麼角色都好，導演和創作人員都會問我有甚麼想法，會如何演這個角色，讓我參與更多意見。」

伍允龍深深體會，做內容創作者，比做武術指導沒那麼被動，自己可以去創作一些故事，讓自己參與爭取機會。（葉志明 攝）

當市道順景時自己逆勢，到自己順景時市況逆下，是命運還是上天開的玩笑？不過伍允龍早已明白這個道理，在2019年離開晶哥公司後，便自己跟一位編劇呂冠南開工作室，不停去推銷故事，爭取主導權。「很榮幸，在王九角色出現之前，我們已經推銷了幾個故事，還成功拍攝了一部叫《無名火》，我覺得做內容創作者始終沒有做演員，或者只是做武術指導那麼被動，現在我會自己去創作一些故事和製作，等自己去參與爭取機會。」