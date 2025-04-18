東京直擊星戰慶典︱賴恩高斯寧亮相宣布加盟　曬童年床單自認鐵粉

《星球大戰慶典2025》於日本東京舉行，一連三日的展覽與發布會活動今日（18日）開幕，將會公布《星球大戰》（Star Wars）影視作品的最新動向，《香港01》帶領各位直擊星戰慶典現場！今日迪士尼與Lucasfilm宣布將會拍攝全新《星球大戰》獨立作品《Star Wars：Starfighter》，新加盟星戰宇宙的男主角賴恩高斯寧（Ryan Gosling）更驚喜現身，引發全場高潮，電影導演Shawn Levy亦到場與觀眾見面。

賴恩高斯寧驚喜宣布加盟《星球大戰》宇宙。（視覺中國）

賴恩高斯寧驚喜亮相《星球大戰》慶典2025。（莫匡堯 攝）

賴恩高斯寧驚喜亮相《星球大戰》慶典2025。（莫匡堯 攝）

賴恩高斯寧宣布加盟《星球大戰》，直言自己為多年星戰鐵粉狂迷：「在我五歲時，我母親為我買一套星戰床單，我開心到不得了！」更即場分享讓人床單的相片，笑言：「媽媽將這將相發給大會，除了想讓我出醜尷尬，還想告訴我直到現在她還保留着這張床單！」

賴恩高斯寧曬童年星戰床單力證自己為多年鐵粉。（莫匡堯 攝）

賴恩高斯寧曬童年星戰床單力證自己為多年鐵粉。（莫匡堯 攝）

《Star Wars：Starfighter》導演Shawn Levy亦於會上宣布，電影劇情設定於《星球大戰：天行者崛起》（Star Wars: The Rise of Skywalker）第九集的故事之後，並會在今年秋季開拍，暫定於2027年5月28日上映。