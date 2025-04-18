雷霆特攻隊*｜MCU非一般英雄集結　《復仇者5》預習戰役5大賣點

電影《雷霆特攻隊*》（Thunderbolts*），將於4月30日上映。戲中幾位主要成員，已確定出戰《復仇者聯盟5》(Avengers: Doomsday)，而今次電影裡亦可以見證他們的「升呢」進化歷程！以下就同大家披露這隊「雷霆特攻隊」有幾強？

戲中幾位主要成員，已確定出戰《復仇者聯盟5》。（《雷霆特攻隊*》劇照）

賣點一︰MCU非一般英雄集結

Marvel英雄一向予人正氣凜然的印象，但今次雷霆特攻隊卻絕不一樣，成員們都有非一般黑歷史。例如寒冬戰士就曾被九頭蛇洗腦由奸變忠、「新黑寡婦」伊蓮娜與模仿大師就長年為邪惡組織「紅室」賣命、紅色守衛者曾是效力蘇聯的崩壞超級士兵、鬼魅更是《蟻俠2：黃蜂女現身》中的大反派……各人習慣獨來獨往，今次卻要玩合作做隊友，究竟如何從狗咬狗骨變成互相照應之神隊友？各位性格巨星深不可測，必定於《雷霆特攻隊*》爆出最強火花！

Marvel英雄一向予人正氣凜然的印象，但今次雷霆特攻隊卻絕不一樣。（《雷霆特攻隊*》劇照）

在預告中，有位身著佈滿彈孔的手術服之神秘男子出現，不少媒體都相信這位就是「哨兵」(Sentry)， 於2000 年直接在個人刊《哨兵》第 1 期登場。（《雷霆特攻隊*》預告截圖）

迎戰神級超強角色「哨兵」

今次雷霆特攻隊要對付之對手，就是被譽為宇宙最強、能力遠勝所有復仇者加埋之神級超能戰士「哨兵」(Sentry)。哨兵戰鬥能力堪稱屈機，有自我修復能力，擁有超強感官神經，速度驚人之餘亦能夠飛行，而最厲害之處，在於可以運用念力，亦能夠轉化物質及能量，輕鬆就令任何人瞬間消失！究竟雷霆特攻隊可以點對付此最屈角色？在預告中，有位身著佈滿彈孔的手術服之神秘男子出現，不少媒體都相信這位就是「哨兵」(Sentry)， 於2000 年直接在個人刊《哨兵》第 1 期登場。

（《雷霆特攻隊*》劇照）

（《雷霆特攻隊*》劇照）

勁爆激戰連同超強CGI特技

Marvel Studios呈獻之作絕對是娛樂爽片保證，今次《雷霆特攻隊*》同樣帶來連場激戰，例如預告中就見到寒冬戰士一人收拾軍方車隊、一眾隊員拳頭肉搏、亦有新黑寡婦遠赴吉隆波，由118層樓高摩天大廈跳下之驚心型爆鏡頭！鏡頭精彩之餘亦蘊含各人性格，玩味十足。精彩無比之動作設計，配合超強CGI特技必定令觀眾腎上線素飆升！要欣賞當中細節，首選IMAX大銀幕，因為電影特意為IMAX而攝製，務求將最豐富之畫面全面呈現！

無論是戲名英文版《Thunderbolts*》，還是中文版《雷霆特攻隊*》，都特別有粒「*」號！創作團隊就一直賣關子，表示觀眾看完電影後就會明白用意！（《雷霆特攻隊*》劇照）

「*」號背後秘密

細心的粉絲應該會發現，無論是戲名英文版《Thunderbolts*》，還是中文版《雷霆特攻隊*》，都特別有粒「*」號！創作團隊就一直賣關子，表示觀眾看完電影後就會明白用意！此外，今次電影中究竟還有多少隱藏彩蛋？假如有片尾片段，又會和接下來的MCU有什麼密切關連？「*」背後秘密，必定是各位粉絲最期待，絕對值得「衝入場」揭曉之謎題！

金球幕後班底精心打造

《雷霆特攻隊*》不止幕前人馬強勁，幕後功臣一樣有料到。除了有Marvel Studios主腦奇雲費治出任監製，還有金球獎最佳劇集《齮齕人生》(Beef) 、暖心之作《我的機械人老友》導演Jake Schreier執導。故事方面，亦有《雷神奇俠3：諸神黃昏》、《黑寡婦》編劇Eric Pearson執筆，絕對令《雷霆特攻隊*》劇力與娛樂性兼備，為觀眾帶來最大驚喜！