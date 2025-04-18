安藤櫻最愛周星馳盼合作　「畀囡囡睇《美人魚》唔係迪士尼嗰套」

日本女演員安藤櫻（Ando Sakura），2014年憑兩部重要作品《0.5mm》及《100円的愛》贏得多個影后獎項，被日本媒體稱為「個性派女演員」。上星期，《第49屆香港國際電影節》就請到安藤櫻來港出席開幕及映後分享會，席上表示自己最愛香港三位導演︰王家衛、杜琪峯及周星馳，更揚言好想跟周星馳合作，又將其作品《美人魚》視為親子合家歉電影，跟女兒分享。



安藤櫻接受訪問時表示，對香港電影有一份難以具體形容的觸動感覺，特別是那份情緒的牽動。（葉志明 攝）

愛看《西遊︰降魔篇》《美人魚》

安藤櫻接受訪問時表示，對香港電影有一份難以具體形容的觸動感覺，特別是那份情緒的牽動。「杜琪峯、王家衛、周星馳的風格雖然各有不同，但作品中都會牽引到自己的情緒，香港電影能讓我憧憬到電影世界是怎樣。有種情慾又有種淡淡的哀怨，那是日本電影沒有的，能直接連繫到自己。」

周星馳套《美人魚》，又的確好睇過《小魚仙》。（《美人魚》劇照）

談到周星馳，她自言重溫得最多的是《西遊︰降魔篇》（2013）及《美人魚》（2016），而身為人母的她，也會跟女兒一同欣賞《美人魚》。「我在想要囡囡看周星馳套《美人魚》，還是太小未太適合，但比起迪士尼套「美人魚」（小魚仙），我更想讓女兒看周星馳那套。」

2016年《美人魚》，當年在中國票房大破紀錄。（劇照）

在開幕禮上，安藤公開呼喚，希望可以同周星馳合作，雖然自己不是個會揀導演或揀作品去演的人，但周星馳的地位就是舉足輕重。「他仍然是在自己最想合作的名單上，有機會一起做應該會好好玩。我知道自己的形象會跟周星馳電影不太吻合，所以好想知如果自己去演會變成怎樣。」安藤櫻還即場問記者，覺得自己適合演那個角色？以一身足球員的打扮，演《少林足球》中的阿梅也無違和。

一身女足打扮，有冇機會客串下星爺套《少林女足》。（葉志明 攝）

不被類型規限︰是要怎樣表達自己

安藤櫻被日本媒體稱為「個性派女演員」，其獨特的演出方式，也深受觀眾愛載，但問到這是否特意經營，安藤就覺得在好她心目中，沒有甚麼類型演員之分，只有如何好好地表達自己。「自我有意識，甚或比孩童期更早時，已經好清楚自己想做甚麼，想要怎樣表達自己，我不是由細就想做女演員，而是很早便懂得怎去表達個人想法。演員只是一份職業，是表現自己的一部分，我比較著重追求人生想要變成怎樣的自己，有時別人的評語反而會傷害到自己。所以只要大家享受我的作品，這已經是得最想做的事。」

中國電影《熱辣滾燙》是翻拍日本的《100円的愛》，內地票房達50多億人民幣。(《100円的愛》《熱辣滾燙》劇照)

兩片的情節大致類同。(《熱辣滾燙》劇照)

看《熱辣滾燙》替自己不甘

問到自己的代表作《100円的愛》，被翻拍成中國版《熱辣滾燙》有何感受，她坦言在開場不久已看得熱淚盈眶，而且在訪問期間說著說著，也突然流下眼淚，要急急向記者澄清自己不是有情緒病，只是看到中國版後，有種感慨覺得當年自己的版本做得未夠好。

安藤櫻看《熱辣滾燙》，會看到感觸落淚，因為自己當時冇錢拍，但出到來大家都對該片評價很高，這反令她心有不甘。（葉志明 攝）

安藤櫻︰「看《熱辣滾燙》，由開始已經滿眶淚水，因為自己當年只有兩星期拍攝，又是快踏入30歲的年紀，人生轉變期，不知是荷爾蒙影響還是甚麼，總是覺得自己一直未盡全力，很多事情發揮得未夠好，所以就在這部作品爆發出來，包括在短時間內改變體形，這都是那個年紀才做到的事，現在再做都做不來。」

至於看到感觸落淚，是因為自己當時冇錢拍，但出到來大家都對該片評價很高，這反令她心有不甘。安藤櫻︰「明明可以再拍好一點，但就是冇budget，所以見到中國版有那麼大成本拍，又得到大家愛戴是好恩惠，自己是做到未夠理想。」