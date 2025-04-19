東京直擊星戰慶典︱天行者將回歸阿蘇嘉　一項細節原來致敬宮崎駿

《星球大戰慶典2025》於日本東京舉行，一連三日的展覽與發布會活動於18日開幕，將會公布《星球大戰》（Star Wars）影視作品的最新動向，《香港01》帶領各位直擊星戰慶典現場！慶典第二日發布會上，集中於Disney+串流平台劇集《阿蘇嘉》（Ahsoka）及《安多》（Andor）的延續季度，飾演「天行者」的凱頓基斯登遜（Hayden Christensen）、「阿蘇嘉」Rosario Dawson及「安多」Diego Luna等一眾演員亦到場與觀眾見面！

「天行者」的凱頓基斯登遜到場與觀眾見面！（莫匡堯 攝）

「天行者」的凱頓基斯登遜、「阿蘇嘉」Rosario Dawson到場與觀眾見面！（莫匡堯 攝）

「安多」Diego Luna及一眾演員亦到場與觀眾見面！（莫匡堯 攝）

星戰劇集《阿蘇嘉》製作團隊在發布會亮相，由女主角Rosario Dawson代表公布第二季將於一星期後開鏡拍攝，令全場觀眾歡呼！製作人Dave Filoni與演員們難得來到日本，便分享《阿蘇嘉》其中一項與日本文化息息相關的趣事：「阿蘇嘉在劇中騎着白狼，其實是致敬宮崎駿動畫《幽靈公主》！」更笑言：「雖然是我的個人情意結，我感到非常自私，但這是必須要做的事情！」

《阿蘇嘉》製作人Dave Filoni與演員們難得來到日本，透露阿蘇嘉在劇中騎着白狼，其實致敬宮崎駿動畫《幽靈公主》！（莫匡堯 攝）

《阿蘇嘉》製作人Dave Filoni與演員們難得來到日本，透露阿蘇嘉在劇中騎着白狼，其實致敬宮崎駿動畫《幽靈公主》！（莫匡堯 攝）

《阿蘇嘉》製作人Dave Filoni與演員們難得來到日本，透露阿蘇嘉在劇中騎着白狼，其實致敬宮崎駿動畫《幽靈公主》！（莫匡堯 攝）

《阿蘇嘉》女主角Rosario Dawson來到日本，見到觀眾席有不少Cosplay阿蘇嘉的影迷，馬上感謝大家的支持與喜愛：「每次看見有人Cosplay阿蘇嘉，我都非常感動！而且馬上會回想起拍攝的點滴，因為我每次坐在化妝間，都有一隊化妝師為我處理妝容與服飾，但大家Cosplay阿蘇嘉時，全靠自己付出的心機！大家對造型細節的留意程度之高，亦令我非常感動！」

Rosario Dawson感謝Cosplay成阿蘇嘉的粉絲！（莫匡堯 攝）

壓軸登場發布會的演員凱頓基斯登遜，在會上宣布會回歸《阿蘇嘉》第二季，繼續主演經典角色阿拿堅天行者，馬上引起全場哄動！談到《阿蘇嘉》劇情，凱頓提到昔日與佐治盧卡斯（George Lucas）的對話：「拍攝第三集期間，我問佐治盧卡斯第二集與第三集之間，究竟天行者正在做什麼？ 他說正在複製人戰爭之中，我一直很期待能夠在真人版電影裡演繹這個階段的天行者！我對天行者能夠在劇集中有一個盔甲新造型，亦感到非常興奮！」

凱頓基斯登遜，在會上宣布會回歸《阿蘇嘉》第二季，繼續主演經典角色阿拿堅天行者。（莫匡堯 攝）

提到《阿蘇嘉》首季拍攝，製作人Dave Filoni一邊開玩笑、一邊讚揚凱頓基斯登遜：「無人能夠像凱頓一樣揮舞光劍，簡直是行雲流水！」凱頓則笑言：「沒錯！所以我拍攝第一天，就直接來一記重擊！」更提到當年拍攝《星球大戰前傳》第二三集時，佐治盧卡斯執導時的訓話：「直到今日，我還有當年的幻聽！仍經常聽到佐治的聲音在我腦海背後，叫我揮劍更用力、更緊湊 ！」

凱頓基斯登遜提到當年拍攝《星球大戰前傳》第二三集時，佐治盧卡斯執導時的訓話至今仍似幻聽一樣存在。（莫匡堯 攝）

凱頓基斯登遜提到當年拍攝《星球大戰前傳》第二三集時，佐治盧卡斯執導時的訓話至今仍似幻聽一樣存在。（《星球大戰》電影花絮照）

曾主演星戰外傳電影《俠盜一號：星球大戰外傳》（Rogue One: A Star Wars Story）及延伸劇集《安多》（Andor）的墨西哥演員Diego Luna與劇集一眾演員現身，提前為在4月23日上線啟播的《安多》第二季造勢！Diego Luna在會上發言時表示：「《安多》新一季將會有更宏大的世界觀，不論動作、冒險及刺激感均會更上一層樓！劇情亦會每集一年的時間線推進，發展亦會更接近《俠盜一號》的故事。」

墨西哥演員Diego Luna與劇集一眾演員現身，提前為在4月23日上線啟播的《安多》第二季造勢！（莫匡堯 攝）

墨西哥演員Diego Luna與劇集一眾演員現身，提前為在4月23日上線啟播的《安多》第二季造勢！（莫匡堯 攝）

墨西哥演員Diego Luna與劇集一眾演員現身，提前為在4月23日上線啟播的《安多》第二季造勢！（莫匡堯 攝）

劇集導演Tony Gilroy在會上透露一則令粉絲略感婉惜的消息：「《安多》第二季將會是劇集最後一季，屆時在12集結束後，大家便可以直接重溫《俠盜一號》！」

《安多》劇集導演Tony Gilroy於會上宣布，第二季將會為劇情最後一季，直接與《俠盜一號：星球大戰外傳》劇情接軌。（莫匡堯 攝）