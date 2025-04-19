古天樂不信香港電影已死　惟觀眾欠耐性︰鍾意短視頻又2倍速睇片

古天樂是《第49屆香港國際電影節》的焦點影人，今日（19/4）做出席名家講座，由游學修主持。席上古生不單分享自己拍戲的經歷，更多是分享自己對香港影視界的未來發展，對於坊間不時說香港電影已死，古天樂絕不認同︰「電影係唔會死，香港都唔會死，我哋都唔會死！」立即贏得全場掌聲。但古生亦希望大家面對現實，要作出改變，更指出2028至2030是關鍵年期。



古天樂在名家講座上，分享自己拍戲經歷，又分享自己對香港影視界的未來發展。（許育民 攝）

短視頻係大挑戰︰試睇過，真係頂唔蒲！

講座由游學修主持，以問答模式進行，問到全球電影均面對票房下滑問題，古天樂已有一堆數據分享︰「香港和內地下滑多過20%，韓國、日本都下滑7至10%，美國都接近10%，除咗因為經過疫情大家睇多咗串流平台外，又因為睇多咗，對電影嘅要求不知不覺都提高咗。」

游學修問到「香港電影已死」呢個問題一直纏擾自己，問到古生可有同一問題？古天樂︰「唔好話香港電影已死，電影係唔會死，香港都唔會死，我哋都唔會死。（全場歡呼）所以呢個問題唔會纏繞住我。」

古天樂︰「唔好話香港電影已死，電影係唔會死，香港都唔會死，我哋都唔會死。」（小紅書圖片）

古天樂反而提出另一個問題，指出電影正被短視頻挑戰。「而家身邊好多人都睇短視頻，仲要畀錢睇喎，我反問咁你又唔畀錢入去睇戲？我都有試睇過，真係頂唔蒲，直倒仲死，咩都睇唔到，又要乘1.5或者2去睇，證明全部年輕人都冇晒耐性。」古生更提及幾星期前，IShowSpeed來港，一眾小朋友年輕人走出來追捧。「呢班小朋友過多十年就20幾歲，係下一代觀眾，我哋改變唔到，就唔會迎來未來電影嘅誕生。」

古生又指出內地短視頻，去年有過千億收入，電影就只有300幾億，這是個現實問題。「所以電影同電視劇都要變得精品化，唔會再大量製作，又或者拍電影未必再需要高成本拍攝，電影嚟緊係要一個改變。香港電影過去為迎合市場需要而拍，冇去諗觀眾需要乜嘢。」

古天樂認為如果香港電影業在2028至2030年間，再做唔到真正嘅換血，打後5、6年都唔會好過。（小紅書圖片）

青黃不接觀眾都有責任幫手

票房下滑，老闆對投資更謹慎，會找有叫座力的演員主演，無疑令青黃不接問題延續下去。古天樂︰「觀眾相信一個演員，先會入場去睇佢部戲。我哋成日都講要換血，如果今次仲唔認認真真去換一次血，我哋就迎唔到香港電影嘅未來。現在市場有份量嘅演員，50歲都叫後生，好多都60幾歲，中生代都40幾歲，廿幾歲演員係有，但觀眾對佢認受性唔高，好難孭起一部戲，但我可以講，如果我哋喺2028至2030年，再做唔到真正嘅換血，打後5、6年都唔會好過，所以大家必需要扶持台前幕後嘅新人上去。新人自己都要有責任，唔好死牛一面頸，接受意見。」

古天樂在新戲《送院途中》都起用新演員，包括游學修及袁澧林。（《送院途中》劇照）

古天樂在新戲《送院途中》都起用新演員，包括游學修及袁澧林。（《送院途中》影片截圖）

去到觀眾提問，有人問到古天樂可有具體方法扶持新演員，不用每次看戲時，都會話「又係古天樂！」古生重申要大膽起用新人，但最悲哀是會預期要蝕本，但都要給予機會讓他走進觀眾眼球。而講到最切切實實有效的方法，古生就突然提高聲線回答︰「就係你哋呀！係呀，唔係部部都我做呀，我都頂唔到幾多年，佢哋孭飛時記得買飛去睇呀，唔好又話︰『超！唔知邊個嚟！』唔好剩係話我哋，你哋都有問題㗎！」