金像獎2025︱林峯入行廿年終有代表作　一洗「亞太區男歌手」前恥

「第四十三屆香港電影金像獎」頒獎典禮將於4月27日假香港文化中心隆重舉行，林峯憑《九龍城寨之圍城》中飾演「陳洛軍」一角，更有份與劉青雲、許冠文、郭富城及游學修，一同角逐影帝殊榮，是入行25年首次入圍。林峯的演出令觀眾刮目相看，演技脫胎換骨，驚人蛻變迎來演藝生涯的轉捩點。



《九龍城寨之圍城》香港票房破億再揚威日本。（電影海報）

林峯憑《九龍城寨之圍城》中飾演「陳洛軍」一角，首次角逐影帝殊榮。（劇照）

林峯自小熱愛音樂，大學亦副修音樂，不過畢業後參加TVB第13期藝員訓練班入行，於2000年在重頭劇《尋秦記》中飾演秦始皇嬴政，令觀眾留下深刻印象。林峯成為力捧小生後，主演過多部經典劇集，要數電視劇代表作，必定是《溏心風暴之家好月圓》中的「管家仔」及《使徒行者》的「爆Seed」。不過拍攝完《使徒行者》後，林峯便離開電視台全力發展音樂路。

要數林峯的電視劇代表作，必定是《溏心風暴之家好月圓》中的「管家仔」。（劇集畫面）

《使徒行者》的「爆Seed」角色非常入屋。（劇集畫面）

林峯在2007年以新人加入樂壇成績標青，短短兩年便踏足紅館開個人演唱會，更在樂壇頒獎典禮奪得多個獎項。直至2009年，林峯獲《十大勁歌金曲頒獎典禮》頒發「亞太區最受歡迎香港男歌星」獎項，成為《十大勁歌金曲頒獎典禮》史上年資最短及最年輕的得主。不過林峯得獎後卻慘被網民嘲諷為「亞皆老街至太子道西最受歡迎男歌星」，甚至質疑他的實力。之後林峯在《2011年度十大勁歌金曲頒獎典禮 》中，三奪「亞太區最受歡迎香港男歌星」、更憑《CHOK》奪《金曲金獎》後，再次遭網民鬧爆，對有關賽果大感不滿，可說是他的黑暗時期。

林峯在樂壇奪過多個獎項，更試過三奪「亞太區最受歡迎香港男歌星」。(資料圖片）

沉澱過後，林峯在負評中成長，北上發展一段時間後，再加盟古天樂公司闖影壇。今次在《九龍城寨之圍城》中飾演的「陳洛軍」由開初被欺負，被無視，到後來為自己地方打出公義，那份熱血看得場內無不感動，亦令不少人覺得林峯原來都好演得！戲中有大量動作戲，林峯亦親身上陣打得出色，一位非動作演員打出接近動作演員水平，實在令人佩服。

林峯在《九龍城寨之圍城》中的演出非常亮眼，表現脫胎換骨。（劇照）

對於新嘗試，林峯透露在拍攝前需要接受個多月的特訓，將動作戲以排舞方式練習，不停操練達至純粹流暢，成功將動作演出來。有不少觀眾觀看《九龍城寨之圍城》後，都對林峯刮目相看，如此脫胎換骨的轉變，獲得外界盛讚，努力並沒有白費。