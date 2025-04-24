金像獎2025｜許恩怡要擺脫做氣氛擔當　「製造氣氛不是我的責任」

《第43屆香港電影金像獎》將於周日（27/4）舉行，許恩怡（Natalie）憑《久別重逢》夏文萱一角，入圍最佳女主角，爭奪影后寶座。21歲的她，首次接觸金像獎已經是入圍影后，難怪得知後，有數日不知所措，感覺極不真實。看過《久別重逢》的，都說她表現相當搶眼，而且火燙的熱情，正正融化身邊俊冷的臉孔，大家都認定這是她本色演出。「這其實不是真正的我，認識我的朋友反而會說夏文萱不似我。」



化妝︰Cathy Zhang

髮型︰Kolen But

場地提供︰FWD House 1881 Lubuds Group

許恩怡憑《久別重逢》入圍《第43屆香港電影金像獎》最佳女主角。（梁碧玲 攝）

「我內裡是Ｉ人」

上次訪問許恩怡，是《久別重逢》跟鄭伊健、陳卓賢一起做宣傳，當時已覺得許恩怡很似戲中的夏文萱，當旁人最需要鼓勵和能量時，她總是給予最大聲最落力那位。兩位男士都認同有她在的現場，就是多分熱鬧感覺。

這次重逢，沒有久別，但單對單傾談下，又發現她原來可以很內歛，那份狂放的開朗，原來都是自己逼出來，從而令不少人誤會真正的自己。「的確好多人會誤會自己，覺得我是那種甚麼都不介意，無所謂掛在口唇邊的人，其實不是，我內裡是Ｉ人，很內向。」

在電影中，許恩怡飾演的夏文萱，是兩代角色的關鍵。（《久別重逢》劇照）

許恩怡短短出道三年，已憑《久別重逢》提名金像獎最佳女主角。

「製造氣氛不是我的責任」

這對話似是一節玩笑，只是再細談下去，才發覺她的確可以很Ｉ。「別人誤會我時會不開心，但我又不可以怪他們，因為是我的錯，沒有好好將自己表達出來。」Natalie最易令人誤會是與人相處，總是做氣氛擔當。「一直都有提自己，跟人相處，製造氣氛不是我的責任，不需要令自己長期好興奮，不停說話。人與人相處有一兩秒靜下來是可接受的，好正常，但我總是不習慣有這股Dead Air，我又會立即跳進去，『喂！最近點呀？』但其實好累及不需要，不想再做氣氛組。」

不是父母教導要這樣，亦不是朋友間要她這樣，是一份天賦的責任感，就是要將歡樂帶予世人一樣，令自己每次跟人相處，都累透。「好似做一日訪問後，我需要休息好幾日才回復正常，有時甚至覺得自己的電池特別快用完。」

許恩怡︰「一直都有提自己，跟人相處，製造氣氛不是我的責任，不需要令自己長期好興奮，不停說話。人與人相處有一兩秒靜下來是可接受的，好正常。」（梁碧玲 攝）

陳卓賢與許恩怡戲中的淡淡感情，最為掀動人心。（《久別重逢》劇照）

（《久別重逢》電影劇照）

理想男友的要求

要數自己跟夏文萱的不同，還有一樣叫強逼自律性，許恩怡是會將日常大小事項系統化，那份執著跟夏文萱的隨性，南轅北轍。「我由細到大都不隨性，樣樣事情都好執著，要安排我好好。例如我會在手機記下很多Note，每件事都安排得好清楚，例如聖誕節、朋友生日都會寫卡寫信，送禮物，我統統都會拍下來記得，好讓將來再寫再送給對方時，不會重複。我又有全部衫的Note，就工作穿過那件都會記得，不要重複，看過的電影看過的書籍都會記下來，別人問起今年看過最好看的電影是甚麼，都可立即翻查。」至於可有朋友留意到每年生日卡上的內容都不一樣，Natalie說暫未有，這只是對自己的要求。

最搞笑是自己對未來男朋友的要求，都在手機記下︰「要有理想性格，要溝通得好，成熟，可以令我成為更好的自己，要Chill但又要夠敏感，唔可以挑剔人但要有自己意見……」下刪300字，許恩怡就是每事都要這麼有系統地摘下，比腦退化患者更勤力。「漸漸覺得花這麼多時間有甚麼用？用這些時間去做其他事情會更有效率。」

許恩怡有種強逼自律性，例如會在手機記下很多日常生活的Note。（梁碧玲 攝）

本身是個極有系統，富計劃的人偏偏娛樂園是隨性的行業，你未知下個月有甚麼工作，你未知明天那場戲拍甚麼，兩者差距之大，又是否會令自己不自在？「我就是要以自己更有系統的生活，去適應這個圈的節奏，起初是不習慣，現在比較好，不知明天做甚麼是頗有趣，日日都有驚喜。而有系統的習性，又幫助我去學習，但因為未完全習慣，所以日常生活要這樣去彌補。」以修身去平整周遭的不穩，許恩怡記下的不是筆記，是一份份的心安。

許恩怡（Natalie）憑《久別重逢》夏文萱一角，入圍最佳女主角，爭奪影后寶座。（梁碧玲 攝）

後記︰你好似冇問晒啲問題

Natalie中文不太好，所以受訪前助手不斷追問題，希望盡快讓她預備。受訪前看問題這舉動是行常程序，但真正看的又有幾個，都是一個規矩，一場例行公事而已。

來到今次訪問尾聲，因時間倉卒，準備好的問題沒有一一發問，就當筆者表示訪問完成，可以去拍訪問照。Natalie倒問一句︰「你好似冇問晒啲問題，有條XXX冇講到？」她的認真，不是浪得虛名，有看問題之餘還記得內容，既真心做準備，亦尊重每個訪問。如果機會是留給有準備的人，那麼Natalie的機會將陸續有來。