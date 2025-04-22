復活節電影票房比去年大跌64.87%　兩部新上畫港片五甲不入

一連四日的復活節檔期（4月18日至4月21日）完結，香港票房有限公司公布港澳兩地總票房收入，總數為 HK$13,476,058（香港地區票房為HK$12,675,957），本港整體電影消費市道銳減，比去年2024年復活節同期（3月29日至4月1日）的票房總收 HK$38,363,241（香港地區票房 HK$36,848,880），大跌了 64.87%（香港地區票房大跌 65.6%），足以戲院經營情況嚴竣。



電影4月3日上畫，冇對手下繼續第一位。（《MINECRAFT：我的世界大電影》劇照）

香港電影《贖夢》及《破.地獄》則排行第4及第5位收 HK$1,244,159 及 HK$1,154,524。（《贖夢》劇照）

復活節檔期上映的電影，收入最佳的電影是荷里活電影《MINECRAFT:我的世界大電影》,四天收入為 HK$3,075,475，而第二位是動畫電影《貓貓的奇幻漂流》收 HK$1,433,134,而荷里活電影《戰役》收 HK$1,329,316 排第 3 位。香港電影《贖夢》及《破.地獄》則排行第4及第5位收 HK$1,244,159 及 HK$1,154,524。至於兩部在復活節期間，同為4月17日上畫的全新港片《搗破法蘭克》及《謊島美人魚》，就五甲不入。

第二位是動畫電影《貓貓的奇幻漂流》收 HK$1,433,134。（《貓貓的奇幻漂流》劇照）

至於兩部在復活節期間，同為4月17日上畫的全新港片《搗破法蘭克》及《謊島美人魚》，就五甲不入。（《搗破法蘭克》劇照）

至於兩部在復活節期間，同為4月17日上畫的全新港片《搗破法蘭克》及《謊島美人魚》，就五甲不入。（《謊島美人魚》劇照）

相對上年的戲碼，香港電影有《12 怪盜》，四天收入為HK$13,206,877排第一位。而第二位是荷里活電影《哥斯拉 x 金剛: 新帝國》收 HK$9,818,598，第三位就是動畫電影《功夫熊貓 4》收 HK$5,379,676。足見香港戲院經營環境持續艱難，香港票房有限公司希望喜歡電影的市民，多到戲院睇戲，繼續支持戲院及香港電影業!