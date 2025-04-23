張文傑動作演員學校結業四日突發復活：願意同我哋繼續撐落去嗎？

香港動作電影《九龍城寨之圍城》去年初創下1億1000萬元票房成績，大受觀眾歡迎！其中「城寨四少」之一張文傑，隨作品受盡觀眾歡迎外，身兼動作指導的他亦活躍於陪養新一代動作演員。張文傑集百家大成，精通詠春、跆拳道、泰拳與拳擊，兩年前開設動作演員學校SWACK，希望吸引新人入行、解決青黃不接的問題。SWACK開幕當日，張文傑除了獲得堂兄兼金像影帝張家輝光臨支持，多位圈中好友包括衛詩雅、岑珈其、陳家樂及《九龍城寨之圍城》導演鄭保瑞亦出席撐場！

「城寨四少」之一張文傑，隨《九龍城寨之圍城》大受觀眾歡迎，身兼動作指導的他亦活躍於陪養新一代動作演員。（張文傑IG圖片）

「城寨四少」之一張文傑，隨《九龍城寨之圍城》大受觀眾歡迎，身兼動作指導的他亦活躍於陪養新一代動作演員。（張文傑IG圖片）

張文傑開設動作演員學校兩年，遇上香港電影業寒冬、市道不佳，4日前（18日）張文傑於SWACK社交媒體上分享一段影片，宣布學校結業，感謝曾報讀、租用與合作的客戶支持，張文傑亦無奈地親自於店鋪門外貼上「SWACK收皮」的字條。豈料在SWACK結業後，竟突發復活宣布繼續營業，張文傑向傳媒透露在宣布後獲得不少向方友好相助，包括業主支持，他形容似奇蹟一樣、沒有外界的支持便沒有堅持下去的希望。

SWACK宣布結業，張文傑亦無奈地親自於店鋪門外貼上「SWACK收皮」的字條。（SWACK IG影片截圖）

張文傑及後亦再透過SWACK社交媒體發文宣布原地重新營業，表示：「俗語有云：失去先懂珍惜我唔要！唔要呀！！唔要失去呀！！！！但係尚有明天，你願意同我哋繼續撐落去嗎？尚有未來，你願意同我哋一齊滿血復活嗎？」驚喜身邊好友、同好及外界的支持與鼓勵，讓SWACK能夠繼續陪伴對動作電影充滿熱誠的大眾，一同追逐夢想。