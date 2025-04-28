金像獎2025︱《破．地獄》奪5大獎 20日票房破億創港產片奇跡

《第四十三屆香港電影金像獎》頒獎典禮於昨晚（27日）於香港文化中心隆重舉行，獲得18項提名的《破．地獄》獲得5個獎項，包括最佳女主角衛詩雅、最佳男配角朱栢康、最佳編劇、最佳原創電影音樂及最佳原創電影歌曲。

《破．地獄》大熱奪最佳電影。（電影海報）

《破．地獄》由陳茂賢執導，兩代笑匠許冠文與黃子華攜手合作，與衛詩雅、朱栢康、周家怡、秦沛及金燕玲等主演。上映20日票房破億，成為香港電影史上第三部本地票房破億作品，超越《九龍城寨之圍城》，總票房僅次同樣由黃子華主演的《毒舌大狀》，創港產片奇跡。

《破‧地獄》20日破億創港產片奇跡。（劇照）

《破‧地獄》以香港殯葬業文化為背景，為求真實，劇組真的在殯儀館、義莊取景，這些地方不容易商借，導演陳茂賢透露，當時他的另一個監製，拿著劇本去一間一間詢問，最後「東華三院」破例借出義莊拍攝。而片中韋羅莎飾演愛子心切，不讓死去的兒子下葬，希望禮儀社能協助為兒子防腐並放在義莊，這段其實是取材自真實個案，那個「當事人」的棺木，就放在他們拍攝的位置旁邊。

韋羅莎飾演的甄茵小姐，是黃子華飾演的道生其中一位顧客。

談起該個案，其實是劇組的殯儀顧問碰到的真實故事，只是並非母子，而是女兒想保存爸爸的大體，這名女兒希望跟片中母親一樣，盼望未來科技發達能把爸爸救回來，讓爸爸復活，實際上大體早已乾掉、眼珠也沒有了，但女兒仍是放不下，想要包起來放在義莊。

衞詩雅在《破．地獄》裡飾演文玥一角，戲裡戲外均為角色流下不少眼淚。（《破．地獄》電影劇照）

（《破．地獄》電影劇照）

根據傳統習俗，喃嘸傳男不傳女，電影裡的「文哥」堅信女性污穢，不能進行破地獄，否則亡者無法被超度，最後陳茂賢卻特別安排衛詩雅飾演的女兒「文玥」，在爸爸離世後，親自為爸爸進行破地獄，著實是破格的安排。

衛詩雅為了一場破地獄戲，開拍前接受破地獄儀式的訓練，更差點毀容。（劇照）

衛詩雅為了一場破地獄戲，開拍前接受破地獄儀式的訓練。衛詩雅與戲中飾演其哥哥的朱康特訓，二人不僅要學會手持白幡的技巧，還需熟練掌握破地獄儀式中的多項複雜動作，訓練過程並不輕鬆，許多動作對身體的協調性和力量要求很高，而衛詩雅無論是耍劍、拋劍，還是經文背誦，專業度令人難以想像她是從零開始訓練。長達九個月的特訓中，衛詩雅除了上堂以外，亦經常在公園裡和回到家中練習，爭取時間下足苦功，務求在銀幕前呈現具說服力的場面。

衛詩雅無論是耍劍、拋劍，還是經文背誦，專業度令人難以想像她是從零開始訓練。（電影公司提供）

談及訓練期間的挑戰，衛詩雅坦言最難的是拋劍，更險些破相：「把劍對我嚟講幾重，試過拋劍落嚟差啲劍尖直插面前，我一手擋住，手爆開咗，依家仲有瘌，如果擋唔切，可能把劍就會落喺塊面度。」有大批觀眾對於衛詩雅的演出亦有讚無彈，對角色上的發揮及專業，令她首度入圍競逐影后。