金像獎2025｜朱栢康氣餒想轉消防　爸爸由反對到支持︰你再試下先

《第43屆香港電影金像獎》最佳男配角獎，由《破‧地獄》的朱栢康奪得，這亦是他首個金像獎。過去訪問賽前入圍的朋友，問到信心如何，大家以志在參與、入圍已經當贏作回應，大方得體，甚少如朱栢康坦承︰「我需要呢個獎！」需要除了因為清楚知道這獎項，會對事業有幫助，證明自己有一定實力，同時亦可以向曾經極力反對他入行，到全力支持自己的亡父，有個交代。



朱栢康上台已經激動流淚，並感謝在天上的爸爸。(直播截圖)

最佳男配角獎，由《破‧地獄》的朱栢康奪得，這亦是他首個金像獎。（直播截圖）

朱栢康由得知入圍開始，已坦承跟大家說︰「我需要呢個獎！」（梁碧玲 攝）

入演藝跟家人冷戰

朱栢康無論在訪問還是公開場合，不再掩飾，坦言今年對最佳男配角獎有份期望，「一來是去到這個年紀，你知道機會這回事可遇不可求，你不知道幾時再遇到這麼好的劇本，這麼好的角色，在整個製作上我都好滿足，出來成果又好好，所以我覺得今次如果慶幸拿到的話，能夠憑今次演出那這個獎，我覺得冇違和感。」

朱栢康在戲中飾演為繼承衣缽，沒有選擇的喃嘸師父。（《破‧地獄》劇照）

問到冷戰期間，父子關係會否如戲中一樣？「冇咁惡劣！」朱栢康說。（《破‧地獄》劇照）

坦承面對自己，令朱栢康得償所願。事實上在追尋演藝夢時，他都要坦承面對自己，面對父母，因為當告知父母自己想投身演藝界，並報考了演藝學院時，家人是極力反對，尤其朱栢康的哥哥朱栢謙已向這方面發展，就似兩個希望都同時失掉，令朱栢康入讀初期，跟家人有過很長時間的冷戰。「夜晚返到屋企，去到他們房打聲招呼便返房瞓，沒多句說話，那種緊張關係，不用鬧大交，少了說話已經感受到。」

今年導演會新增「最佳男配角」獎，由朱栢康憑《破．地獄》奪得。（梁碧玲 攝）

令一個反對自己，變成支持自己，朱栢康在爸爸身上學會了一句︰「Never Say Never」（梁碧玲 攝）

既然讓你作出選擇，都己成事，為父母的都不再多說話，只有靜心細看，待他成功？待他言放棄？「我都沒有甚麼說話可再解釋，心想只好待時間過去，讓你們看到我的演出，保證不會令你們失望。我不是要做到有幾叻，如何蜚聲國際，我至少要做到令父母心服口服，我要你們見到這個朱栢康是由細到大都沒見過，冇見過他這麼落力去爭取過。」

父母反對，自己只有做好一點去證明自己︰「我至少要做到令父母心服口服，我要你們見到這個朱栢康是由細到大都沒見過，冇見過他這麼落力去爭取過。」（梁碧玲 攝）

父親由反對到臨終時反叫別放棄

爸爸向來是精打細算，理財有道的人，年輕時夾Band的，但從來只當是興趣，沒有想過成為事業，所以當知道朱栢康想行演藝路，他是最極力反對，但同時也最口硬心軟。朱栢康︰「在他這麼不情願之下，每個月都會比我更早記得幾時交學費，有時見戶口未過數還會提我交了沒有？快點交。爸爸的行為都令我有所體會，Never Say Never，不要這麼快斷定一件事，那怕那回事是你不認同，時間會證實一切。」

朱栢康曾經憑《金都》入圍最佳男主角，當時也自知未是時候，再等等。（《金都》劇照）

爸爸數年前有病，臨終時使費頗大，有幸他自行安排的財政狀況理想，做兒子的才不用擔心，但亦反過來令朱栢康有點愧疚，對自己的事業發展有所糾結。「他臨終時，我的工作狀態不是太好，當時因為陪伴爸爸的時間較多，多了交談，他好清楚我的想法，知道我有所動搖，於是同我講︰『你唔好放棄！』原來他一直有將我的說話放在心上，一直在觀察，就算他沒有跟你開工，跟你排戲，但他一直都在觀察得，幫我做緊評估，去到這一刻他話我知，我評估了這麼久，結論是你不要放棄，這令我有好大感受。」

爸爸離世多年，朱栢康每逢特別日子如父親節，都會上載舊相以作思念。（朱栢康＠IG相片）

為兒子進行的評估報告

其實早在快30歲，朱栢康同樣面對事業樽頸，曾經都想過放棄，一心想趁年輕轉行當消防員，獲取一份穩定收入。但當時爸爸同樣向他交出一份中期評估報告︰「你30喇，請消防員都請個18歲啦，你而家係操得好fit，但夠唔夠同18歲抽吖，你再試下先啦！」感覺就似中期考派出成績表，及格的未算太差，繼續努力！

爸爸年輕時夾Band，都有一個表演夢，但為生活未起步已止步，做兒子的深明這份遺憾，於是在爸爸臨終前，跟幾位她兄弟決定以樂隊朱凌凌名義，與爸爸來次同場演出，為他圓夢。「你見到他滿足的表情，能夠開到一次音樂會，彈到想彈的歌，唱到想唱的歌，那份滿足不用多說話，比開心更多，是他臨終前給予我一份安詳的感覺。」演出之後半年，朱爸爸終告離世，慶幸有這次演出，可謂讓他人生畫上完美句號。問到未能跟爸爸分享這個獎項，朱栢康反而不覺特別遺憾︰「受信仰影響，我相信他是看到的。」