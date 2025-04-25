虎毒不︱評價兩極男觀眾狠批三大問題　女網民：唔恐怖只係好寫實

香港家庭倫理劇情片《虎毒不》，由《淪落人》導演陳小娟執導，談善言、「小野」盧鎮業領銜主演，電影已於今日（24日）正式上映。《虎毒不》劇情講述談善言飾的新手媽媽淑貞，面對育兒壓力、丈夫從不主動參與、夫家衝擊以及與娘家的疏離，長時間睡眠不足、努力盡好母親的責任卻同時磨蝕自我，將淑貞一步步逼向崩塌邊綠。《虎毒不》首日上映在全港各區播放過百場，然而除了謝票場次外，其餘各區直接下午仍出現「滿場綠」情況，作為談善言於評論學會封后作品，觀眾反應略低於外界預期。

香港家庭倫理劇情片《虎毒不》，由《淪落人》導演陳小娟執導，談善言、「小野」盧鎮業領銜主演。（《虎毒不》電影劇照）

談善言憑《虎毒不》於香港電影評論學會大獎上首獲影后殊榮。（梁碧玲 攝）

《虎毒不》首日上映，有部分即日入場觀眾於社交媒體對劇情與製作展開討論，綜合網民意見下男女觀眾反應相當兩極！主流男觀眾認為《虎毒不》太壓抑、風格小眾、導演主觀：首先認為劇本故事氣氛過於沉重「好壓抑好Dark」「算係恐怖片……新手媽媽不宜入場」「由頭到尾都冇乜畀人一點希望，覺得自己睇咗套恐怖片多啲！」認為口味與主流相反；亦有男觀眾對電影節奏、剪接方法甚有意見，認為風格小眾、部分場面鏡頭太長、沒有剪走「多餘」部分；最後亦有男觀眾認為導演強行將主觀立場、意識向觀眾灌輸，虛構、營造與盲目聚焦於新手母親的困境、失去選擇、陷入情緒抑鬱的情況。

綜合網民意見下《虎毒不》男女觀眾反應相當兩極！（《虎毒不》電影劇照）

與此同時，女性觀眾對《虎毒不》則有接近相反的評價，雖然仍有女觀眾未能適應長鏡頭運用等電影語言，然而對劇情與導演則反應極佳！有女觀眾回應指劇情其實並不「暗黑」，「唔恐怖只係好寫實」、直言「套戲好寫實好好睇」「直述媽媽要面對嘅問題，好多母親都會有共鳴」「帶出產後抑鬱議題，多關心身邊嘅新手媽媽！」表示只是向認為難頂的男觀眾呈現他們從未親眼目睹、切身感受的情形；對於陳小娟從個人視點出發，有女性觀眾贊成與讚賞導演作為母親，從真實經驗中獲取靈感，亦讚賞結局留白的處理手法，認為陳小娟從《淪落人》起以女性角色出發、風格一致，透過嬰兒哭聲營造出的沉浸體驗，寫實之餘亦具反思、警世作用。