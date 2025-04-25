私家偵探｜古天樂追查愛妻周秀娜出軌　意外揭發連環兇殺案

犯罪懸疑電影《私家偵探》，由鄭保瑞監製，李子俊及周汶儒聯合執導，古天樂、周秀娜、劉冠廷、黃浩然、楊偲泳等主演，故事由一宗令人費解的出軌案開始，竟牽扯出駭人的連環兇殺。先導海報今日震撼曝光，以畫面揭開懸疑序幕。（《私家偵探》定於6月12日全港上映）

《私家偵探》故事由一宗令人費解的出軌案開始，竟牽扯出駭人的連環兇殺。（《私家偵探》海報）

海報整體佈局宛如都市迷宮，霓虹紅光高懸中央，彷彿點明真相始終隱伏於陰影之後。畫面中，古天樂飾演的私家偵探冷眼穿梭在破敗天井間，神情沉著；劉冠廷身披紅衣、撐傘步入階梯深處，如同步步逼近黑暗核心；周秀娜與楊偲泳則分別佇立於不同層次的陽台與樓梯轉角，目光交錯卻各懷心事，仿如掌握著解開謎團的關鍵。錯綜複雜的樓梯與構圖象徵案件的重重迷霧，令人不寒而慄。

古天樂在電影中顛覆形象，化身落魄私家偵探，原本只接尋人、寵物失蹤等微不足道的小案。（《私家偵探》劇照）

古天樂在電影中顛覆形象，化身落魄私家偵探，原本只接尋人、寵物失蹤等微不足道的小案，卻因愛妻的背叛而捲入一場驚悚血案。專業偵探的直覺是否能幫助他力挽狂瀾，成功擺脫命運的泥沼？與他並肩作戰的夥伴們，又將如何伸出援手？

周秀娜以人妻、女友雙重身份遊走於謎團之中，行為詭秘，令人起疑。（《私家偵探》劇照）

這場懸疑謎局，情感與罪案交錯，血腥與陰謀並存。古天樂化身冷峻的私家偵探，展現前所未見的深沉張力；周秀娜以人妻、女友雙重身份遊走於謎團之中，行為詭秘，令人起疑；演技備受公認的劉冠廷傾力演出，與偵探鬥智鬥勇；江湖大佬女友楊偲泳風情萬種，豪邁演出極具吸引力。

台灣新一代實力派演員劉冠廷都有參與演出。（《私家偵探》劇照）

幕後更有犯罪懸疑片領域的黃金陣容護航—監製鄭保瑞攜手導演李子俊、編劇周汶儒，這組鐵三角班底，誓將帶來一場扣人心弦的懸疑之旅。李子俊與周汶儒繼《第八個嫌疑人》後再度攜手，深化犯罪懸疑元素與禁忌慾望描寫，構建高度寫實的限制級犯罪場景，力求打造震撼心理極限的沉浸式觀影體驗。