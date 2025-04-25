《風林火山》展覽率先睇首曝光劇照　西班牙雕塑家重塑５大角色

由麥浚龍執導，金城武、劉青雲、古天樂、高圓圓、梁家輝主演的電影《風林火山》即將上映。電影公司特別在海港城美術館設立展覽，名為《Sons of the Neon Night Exhibiton》（風林火山展覽），除有大量未曝光劇照，更有由西班牙雕塑家Eudald de Juana Gorriz為電影創作的一系到雕塑，以截然不同的藝術形式，展現戲中五位主要角色的性格。現跟大家率先導賞，瀏覽一番。



展覽一來，就是大批的首度曝光的劇照。（許育民 攝）

5位主角的關係，在這劇照中淡淡的滲出。（許育民 攝）

全城期待的《風林火山》是麥浚龍耗時四年時間建構、八年時間製作出來的冷酷而平衡的世界，刻意挑戰常規，全力打造一個具有新秩序、新系統、更人性化的世界。電影的色彩、美術均極具導演的美學風格，創新的劇情架構，率先使影片入選第78屆康城影展「午夜展映單元」。

金城武在戲中飾演李霧童。（許育民 攝）

古天樂飾演程文星。（許育民 攝）

而在展覽上，就展出多張首次曝光的劇照，當中包括金城武、劉青雲、古天樂、高圓圓及梁家輝，而梁家輝飾演的狄文傑，其爛面造型亦有曝光。全數劇照都在暗黑中呈現《風林火山》的獨特故事人物架構，當中毒販，殺手，警察，在極端的天氣下體現着不一樣的思維與價值觀，傳統犯罪世界的正與邪，誠信與背叛，都像電影中冷酷的氣候，一切變得灰色！

高圓圓飾演劉思欣。（許育民 攝）

梁家輝飾演的狄文傑，其爛面造型亦有曝光。（許育民 攝）

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西班牙雕塑家重塑5大主角

為使觀眾更深入感受人物的立體份量，導演找來西班牙雕塑家Eudald de Juana Gorriz為電影創作出一系列雕塑，包括五位主要角色：李霧童 (金城武 飾)、王志達 (劉青雲 飾)、狄文傑 (梁家輝 飾)、程文星 (古天樂 飾)、劉思欣 (高圓圓 飾)及靈魂人物導演、監製、編劇麥浚龍；以另一種截然不同的藝術形式去重塑並展現出他們的性格、態度及關係。

西班牙雕塑家Eudald de Juana Gorriz為電影創作出一系列雕塑，除了五位主角，最正中的有導演麥浚龍。（許育民 攝）

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1988年出生於雕塑家家庭的Eudald de Juana Gorriz，在家鄉的藝術氛圍和大自然環境下成長，從而對藝術產生了濃厚興趣，19歲於巴塞隆拿大學開始修讀美術及相關學科，以人體作為創作意念的起點，以及向觀眾表達情感的工具。2012年畢業後Eudald移居佛羅倫斯，在佛羅倫斯藝術學院集中訓練雕塑及繪畫，持續他那建基於19世紀法國及意大利學院傳統的自然派風格，對人體表現的極致追求。隨後更成為學院的雕塑及繪畫首席教師。Eudald的作品更被保存在巴塞隆拿藝術館(MEAM) ，成為永久收藏的一部分。

《風林火山》展覽 ＠海港城

日期︰2025年4月26日至6月1日

時間︰上午11時至晚上10時

地點︰海港城美術館（海港城海洋中心二階207號舖）