徐克施南生破例同獲金像獎終身成就獎　爾冬陞：修哥話齋序有應得

「第43屆香港電影金像獎」頒獎典禮將於4月27日在文化中心舉行，金像獎董事局主席爾冬陞今日（25日）攜同文雋、張繼聰、劉天蘭、錢嘉樂等一眾董事及何啟華、魏浚笙等頒獎嘉賓一同出席入台拜神儀式。爾冬陞於拜神儀式後接受傳媒訪問，談及金像獎重設「最佳衣著獎」，爾冬陞笑言自己不會刻意隆重盛裝出席：「我諗女明星嘅機會大啲！男明星點花姿招展都好，都係西裝同禮服，所以都係女明星多啲！我成日同佢哋開玩笑，紅地氈嘅焦點都係放喺女明星身上多啲，然後先係男演員，都係睇女明星多啲。」

金像獎董事局主席爾冬陞攜同一眾董事出席拜神儀式。（陳順禎 攝）

金像獎董事局主席爾冬陞攜同一眾董事出席拜神儀式。（陳順禎 攝）

金像獎重設「最佳衣著獎」，主席爾冬陞笑言紅地氈焦點大多在女明星身上。（陳順禎 攝）

爾冬陞多年來提攜後輩不遺餘力，亦多次提到卸任金像獎主席讓年輕導演接班，他表示：「由上年10月到依家，接觸到籌劃金像獎嘅人超過一千人！」續指：「接班人心水都係有嘅！我自己唔會揼低個爛攤子走咗去，但唔會係無了期嘅事，我想將整個班底稍為年輕化，如果我無辦法為金像獎帶嚟好大嘅突破，可能係時候交畀年輕一輩。」至於主席一職能否年輕化，爾冬陞表示：「當然可以啦！其實年輕一輩都講緊四十歲以上，我成日同老一輩嘅話要畀年青嘅做，嗰班人年青係我哋講㗎咋，實際上佢哋唔係細路仔嚟！我第一次做導演會會長只係四十出頭，雖然睇住佢哋大，但佢哋唔係細路嚟㗎喇！」

爾冬陞多年來提攜後輩不遺餘力，一直物色合適接棒金像獎的人選。（陳順禎 攝）

今屆金像獎終身成就獎頒發予徐克導演及施南生女士，罕有同時頒發予兩位得獎人，爾冬陞解釋指：「我哋終身成就獎由委員會嘅資深業內人士提名，再由董事局去投選。修哥（胡楓）攞嗰年講話『序有應得』嘛，我哋要考慮年紀、資歷，但唔係老人牌獎項。講返胡楓先生，其實佢嘅人品喺行內係我哋嘅典範，佢做到嘅嘢對電影圈有影響。」而兩位得主更得到金像董事局全員通過：「施南生小姐對推廣香港電影出國際市場、徐克導演喺視覺上一直突破，令金像獎董事局一致同意頒畀佢哋！」

第43屆香港電影金像獎「終身成就獎」得主為施南生女士。（資料圖片）