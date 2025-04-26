虎毒不︱談善言增肥20磅演出自言不願生育　小野幽默一語道破原因

ViuTV節目《爆谷一周》今晚（26日）播出第三季第24集，邀請電影《虎毒不》導演陳小娟攜同主演談善言、「小野」盧鎮業及區嘉雯出席，接受主持人谷德昭專訪。其中，談善言與盧鎮業憑《虎毒不》分別提名「第43屆香港電影金像獎」最佳女主角及最佳男配角獎，賽果將於明日揭曉！

《虎毒不》談善言、「小野」盧鎮業、區嘉雯亮相《爆谷一周》接受谷德昭專訪。（《爆谷一周》節目截圖）

谷德昭於節目中問及談善言於劇情中的裸露鏡頭，是否早於劇本裏安排時，談善言表示：「那個裸露鏡頭其實是假皮，當時試鏡已經有說過，小娟一開始就問可否增肥、第二是可否裸露，她說『如果我們有預算的話會做假皮』！」導演陳小娟隨即笑言：「不，早已預算好的！因為做假皮是在拍攝前。」陳小娟表示尚未成為人母的談善言，難以弄出妊娠紋的效果，於是需要透過假皮模擬效果。談善言則透露：「增肥20磅後上鏡，再加上假皮便太像懷孕，所以後貼上假皮、卻要縮肚！」

談善言透露裸露鏡頭貼上假皮演出。（《爆谷一周》節目截圖）

谷德昭亦「男女平等」地詢問男主角盧鎮業，關於赤裸上鏡的底線與顧忌，小野笑言：「因為我對自己的身材挺沒有自信，從小到大都沒有娟好的身材，所以我會先替劇組擔心，我是這樣的、不好看，是你們需要的效果嗎？」陳小娟導演更大爆小野曾揚言會稍稍鍛練肌肉：「誰知他病了幾個月，回來劇組時變得更瘦！」小野亦笑言：「這樣才更似阿偉！」

盧鎮業自嘲從小到大都沒有娟好的身材。（《爆谷一周》節目截圖）

《虎毒不》劇情圍繞新手媽媽的困境與迷失，女主角談善言在節目上直言成年後再沒想過生小孩子：「我不會生小孩，因為我是連動物都不敢養的人！」小野隨即開玩笑地一語道破談善言在拍攝後也沒有生小朋友的原因：「我話妳聽，因為妳拍攝完到依家，妳嘅伴侶都未出現！」以談善言尚為單身大開玩笑，連阿談也忍不住大笑！

盧鎮業一語道破談善言不會生小孩子的原因。（《爆谷一周》節目截圖）

盧鎮業一語道破談善言不會生小孩子的原因。（《爆谷一周》節目截圖）

盧鎮業一語道破談善言不會生小孩子的原因。（《爆谷一周》節目截圖）