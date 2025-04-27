虎毒不｜俞琤以亡母任出品人作致敬　為家人奉獻遺憾沒個人事業

現正上映的電影《虎毒不》，踏入首個周末，主演的談善言及盧鎮業，一同走進各大戲院進行謝票，答謝觀眾。而在剛過去的星期五（25日）晚上，出品人俞吳明玉女士的代表都有出席，她就是俞琤YT，原來她是想借電影去紀念亡母，而戲中講到談善言為家庭犧牲自己事業，正正跟母親的經歷相近，故當她看到這故事便一口答應要支持拍攝。

俞琤代表出品人吳明玉女士，驚喜現身謝票。（電影公司提供）

俞琤在戲院中提及母親俞吳明玉女士，於2009辭世，她以偉大的母親、模範的兒媳、一百零一分的妻子，以及深受街坊讚頌的鄰居。提到母親的能幹，她獨力持家，既要照顧丈夫及四名子女，還要照顧奶奶，任勞任怨。

俞吳明玉女士於2009辭世，在女兒俞琤眼中，她偉大的母親、模範的兒媳、一百零一分的妻子，以及深受街坊讚頌的鄰居。（影片截圖）

惟獨到晚年，口中唸唸著一個遺憾︰「他一生唯一的怨懟是，很遺憾不能像你一樣有自己事業，可以得到發揮，如果我當年有機會的話，我諗我都可以做出一番成績。所以當我第一次接觸到《虎毒不》女主角的故事時，我二話不說決定要支持這部電影，作為對家母最後致敬。我畀製作團隊絕對的自由，唯一要求是拍一部好電影。」

最後，俞琤更向阿談及小野送上祝福，預祝兩位可以在《金像獎頒獎禮》上報捷，又向現場觀眾傳達了一番真摯說話︰「呢個周末，打個電話畀爸爸媽媽，睇下佢哋得唔得閒一齊飲餐茶。」