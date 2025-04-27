金像獎2025︱劉嘉玲劉青雲襟老因皮膚黑　轉頭即問古天樂：係咪？

2025年香港影壇年度盛事《第43屆香港電影金像獎》今日（27日）於文化中心舉行，今年繼續由劉嘉玲頒發「最佳男主角」一獎，她一出場已經自嘲今年又是她來頒獎。劉嘉玲笑指今年本是陪老公梁朝偉來頒獎的，但就臨時接到電話，希望能夠幫忙頒獎：「頒咩獎啊？最佳男主角，又係最佳男主角！」但亦因為她對於最佳男主角方面，的確眼光獨到，更自爆未來數年，最佳男主角一獎都是由她來頒發。

今年繼續由劉嘉玲頒發「最佳男主角」一獎。(節目截圖)

劉嘉玲分別點評數位最佳男主角，她指演技方面不用來評，她是來評論「樣貌」。首先她點評的是許冠文，她表示從小已經看他的演出，但當時他已經打扮得十分成熟：「我真係好佩服你嘅遠見，好策略性咁將以前嘅年紀同依家個年紀拉近咗距離，所以咁多年我都冇見你變過樣嘅！加上你底子好，又冇眼紋又冇頸紋，真係羨慕死人！」

劉嘉玲分別點評數位最佳男主角，她指演技方面不用來評，她是來評論「樣貌」。(節目截圖)

首先劉嘉玲點評的是許冠文。(節目截圖)

第二個就到劉青雲，劉嘉玲指他與許冠文有「異曲同工之妙」，她表示當年二人同是藝員訓練班的同學：「嗰時我已經覺得青雲大過我好多，但咁多年又唔見你老喎，唔知係咪皮膚黑呢，係襟老啲嘅呢？」未等劉青雲回答，她就馬上再問古天樂：「古仔，係唔係㗎？唔怪之得你成日曬燈啦！」

第二個劉嘉玲就點評劉青雲。(節目截圖)

下一個點評的就是郭富城，她表示與郭富城很有緣，上次她頒獎亦是郭富城領獎。於是她就問郭富城知不知道自己有缺點，郭富城就表示不知道，她繼續說：「你冇缺點！即係你係完美嘅！城城，我話畀你聽，你身上有個缺點，就係太靚仔啊！太靚仔有時好阻礙你演技。」之後有把聲音向劉嘉玲說：「梁朝偉都靚仔喎！」劉嘉玲即回應「係啊」，說到老公，她馬上表示：「梁朝偉真係好靚仔！但梁朝偉呢好在係佢唔知自己好靚仔！同埋佢都唔係好介意自己係咪好靚仔。」隨即又嫌棄老公頭髮白了都不去染，繼而又大讚郭富城。

下一個點評的就是郭富城，她表示與郭富城很有緣，上次她頒獎亦是郭富城領獎。(節目截圖)

其實劉嘉玲兜轉都係讚梁朝偉好靚仔。(節目截圖)

下一位點評的就是游學修，她一開口就形成很大的衝擊：「我前幾年見你都係青靚白淨，你呢幾年遇到咩事？搞到你依家咁殘？哦，你個台唔玩啦？」之後叫你想清楚自己的方向再繼續各前走每一步，更叫他不要再試，要認真做。