金像獎2025︱劉青雲自爆郭藹明溫韾暗語　讚衛詩雅：攞獎無話可說

香港年度影壇盛事「第43屆香港電影金像獎」今日（27日）圓滿舉行，家庭倫常慘案劇情片《爸爸》主演劉青雲、谷祖琳及蘇文濤分別獲得「最佳男主角」「最佳女配角」及「最佳新演員」獎，一家三口均滿載而歸！劉青雲、谷祖琳與蘇文濤於得獎後出席慶功宴，期間接受傳媒訪問，分享得獎心情！

劉青雲與谷祖琳憑《爸爸》分別榮獲香港電影金像獎「最佳男主角」及「最佳女配角」獎！（莫匡堯 攝）

劉青雲、谷祖琳與蘇文濤憑《爸爸》分別榮獲香港電影金像獎「最佳男主角」「最佳女配角」及「最佳新演員」獎！（莫匡堯 攝）

劉青雲第四度榮封金像影帝，受訪時直指，相比自己再創紀錄，更為谷祖琳及蘇文濤感到驕傲：「我當然好開心！更開心嘅係Dylan攞到獎，佢係一個新演員，第一次拍戲就有咁好嘅成績，係好開心！谷祖琳就更加啦，佢為呢部戲付出咗好多，作為兩位千金嘅媽媽，佢喺拍戲過程掉低晒所有嘢全身投入呢個角色，付出咗好多犧牲！」蘇文濤笑言自己有幻想過自己得獎：「覺得好夢幻！同埋好開心成家都攞到獎！阿爸（劉青雲）攞獎我直情叫咗出聲！」但表示家人尚未致賀，但在宣布得獎前有傳短訊打氣。

劉青雲、谷祖琳與蘇文濤「一家三口」憑《爸爸》於金像獎滿載而歸，於慶功宴上接受訪問。（莫匡堯 攝）

劉青雲從影以來獲獎無數，上台一刻亦表現平靜，但青雲受訪時則笑言：「其實唔係好冷靜㗎咋，個樣係比較木訥啲啫！見到其他演員攞獎，我好開心見到好多演員盡好大努力演戲、得獎之後真情流露，衛詩雅攞獎我都覺得好感動，我哋識咗好耐、亦都有合作過，佢係一個好特別嘅女演員嚟，佢所講嘅說話係真嘅，佢真係捱咗好耐，佢攞獎我覺得冇說話好講！」笑言自己有多年出席頒獎典禮的經驗，仍直言：「係我數一數二感動嘅一次！」

劉青雲第四度榮封金像影帝！（莫匡堯 攝）

谷祖琳首度提名金像女配便得獎！（莫匡堯 攝）

劉青雲對衛詩雅獲得金像影后致予極崇高讚美：「佢攞獎真係冇話可說！」（直播截圖）

劉青雲今日未有攜同太太郭藹明出席金像獎，笑言太太已經就寢、不會等自己回家，但卻自爆夫妻間一句簡單卻無比溫馨的暗語：「佢有傳短訊畀我叫我飲多啲水！知我做嘢唔係好飲水，基本上係一個暗語嚟嘅，依家講咗畀大家聽就唔係啦！（請你以水代酒？）我基本上唔係好飲酒嘅！」談到老友古天樂未有在本屆得獎，劉青雲表示：「其實佢好努力，撐住好多嘢，我哋係需要一個咁嘅古天樂、繼續去努力！如果佢太多戲拍唔晒咪分啲畀其他人囉！（分畀你？）我做唔到佢做啲戲嘅！」至於古天樂的眼疾，劉青雲表示有關心，但深明不能勸阻古天樂停工休息。