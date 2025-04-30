盧慧敏金像紅氈透視裝大騷雪白玉背　內衣竟親手縫改盡顯慳妹性格

香港年度影壇盛事「第43屆香港電影金像獎」日前已經完滿舉行，今屆出席的演員之中，從模特兒晉身成演員的Amy Lo盧慧敏成為紅地氈焦點女星之一！盧慧敏日前以一身全黑透視紗裝造型現身，內襯黑色長褲及黑色平口內衣，雪白玉背一覽無遺，造型瀟灑飄逸、低調卻又性感非常！盧慧敏在紅地氈上甫一現身便吸引眾人目光，更在紅地氈轉圈展現其360度零死角身材，內衣貼服感亦讓Amy非常自在，讓她能夠盡情享受首次亮相金像獎的歡欣，不論男女粉絲均被她過人魅力所吸引！

Amy Lo盧慧敏今年首次亮相金像獎。（陳順禎 攝）

盧慧敏在紅地氈轉圈，展現其360度零死角身材，內衣貼服感亦讓Amy非常自在！（梁碧玲 攝）

盧慧敏在紅地氈轉圈，展現其360度零死角身材，內衣貼服感亦讓Amy非常自在！（梁碧玲 攝）

盧慧敏在紅地氈轉圈，展現其360度零死角身材，內衣貼服感亦讓Amy非常自在！（梁碧玲 攝）

盧慧敏在紅地氈轉圈，展現其360度零死角身材，內衣貼服感亦讓Amy非常自在！（梁碧玲 攝）

盧慧敏在紅地氈轉圈，展現其360度零死角身材，內衣貼服感亦讓Amy非常自在！（梁碧玲 攝）

在金像獎過後，盧慧敏於社交媒體分享一段影片，拍攝自己親手改裝金像紅氈造型中的黑色平口內衣，務求令剪裁最貼近自己的胸型。Amy在影片中利用簡單的針黹工具，將一片原本如布料一樣平平無奇的文胸內衣，從圍邊開始縫製、形成貼合胸型立體感的罩型、再加固內衣的周邊慎防走光，過程足顯Amy針黹功架十足，非常熟手！

盧慧敏於社交媒體分享一段影片，拍攝自己親手改裝金像紅氈造型中的黑色平口內衣，務求令剪裁最貼近自己的胸型。（盧慧敏IG影片截圖）

盧慧敏於社交媒體分享一段影片，拍攝自己親手改裝金像紅氈造型中的黑色平口內衣，務求令剪裁最貼近自己的胸型。（盧慧敏IG影片截圖）

盧慧敏於社交媒體分享一段影片，拍攝自己親手改裝金像紅氈造型中的黑色平口內衣，務求令剪裁最貼近自己的胸型。（盧慧敏IG影片截圖）

盧慧敏於社交媒體分享一段影片，拍攝自己親手改裝金像紅氈造型中的黑色平口內衣，務求令剪裁最貼近自己的胸型。（盧慧敏IG影片截圖）

盧慧敏於社交媒體分享一段影片，拍攝自己親手改裝金像紅氈造型中的黑色平口內衣，務求令剪裁最貼近自己的胸型。（盧慧敏IG影片截圖）

盧慧敏於社交媒體分享一段影片，拍攝自己親手改裝金像紅氈造型中的黑色平口內衣，務求令剪裁最貼近自己的胸型。（盧慧敏IG影片截圖）

盧慧敏於社交媒體分享一段影片，拍攝自己親手改裝金像紅氈造型中的黑色平口內衣，務求令剪裁最貼近自己的胸型。（盧慧敏IG影片截圖）

盧慧敏於社交媒體分享一段影片，拍攝自己親手改裝金像紅氈造型中的黑色平口內衣，務求令剪裁最貼近自己的胸型。（盧慧敏IG影片截圖）

盧慧敏於社交媒體分享一段影片，拍攝自己親手改裝金像紅氈造型中的黑色平口內衣，務求令剪裁最貼近自己的胸型。（盧慧敏IG影片截圖）

盧慧敏於社交媒體分享一段影片，拍攝自己親手改裝金像紅氈造型中的黑色平口內衣，務求令剪裁最貼近自己的胸型。（盧慧敏IG影片截圖）

盧慧敏於社交媒體上分享影片後，大批粉絲網民大讚Amy針黹手工非常純熟，亦欣賞她自己手工改衣、讚賞她貼地慳妹性格，而Amy的手工更吸引到金像美指文念中的注意，幽默地留言：「服裝組加人喎！」