虎毒不︱談善言試鏡驚豔導演陳小娟：由含蓄到喪親咁喊闊度好大！

香港家庭倫理劇情片《虎毒不》，由《淪落人》導演陳小娟執導，談善言、「小野」盧鎮業領銜主演，電影已於上周正式上映。《虎毒不》劇情講述談善言飾的新手媽媽淑貞，面對育兒壓力、丈夫從不主動參與、夫家衝擊以及與娘家的疏離，長時間睡眠不足、努力盡好母親的責任卻同時磨蝕自我，將淑貞一步步逼向崩塌邊緣。《虎毒不》導演陳小娟早前接受《香港01》訪問，透露劇情原本更暗黑的結局，其中一個演技爆發鏡頭更只成功拍攝到一次！

《虎毒不》由陳小娟執導，談善言、盧鎮業領銜主演！（梁碧玲 攝）

《虎毒不》由陳小娟執導，談善言、盧鎮業領銜主演！（梁碧玲 攝）

《虎毒不》由陳小娟執導，談善言、盧鎮業領銜主演！（梁碧玲 攝）

《虎毒不》導演陳小娟繼《淪落人》後推出第二部執導作品，受現實中成為人母的經歷啟發，開始撰寫劇情故事，小娟受訪時表示女主角淑貞的下沉，並非萃取自個人經歷或念頭：「實際上劇情經歷、淑貞向下沉階段、情緒越來越差，其實同我本人成為媽媽嘅經歷重疊程度唔高嘅。但內裡唔少碎片，可能一兩句說話、表情，BB難照顧嘅地方、對自己䒐䒏嘅地方，都真係自己經歷過、然後注入劇情之中。」陳小娟亦透露身邊成為人母的好姊妹、網上論壇、群組亦成為靈感來源，過程亦閱讀不少與產後抑鬱相關的書本與新聞，匯聚成為《虎毒不》的劇情。

《虎毒不》導演陳小娟早前接受《香港01》訪問，透露劇情原本更暗黑的結局，其中一個演技爆發鏡頭更只成功拍攝到一次！（梁碧玲 攝）

《虎毒不》由現實中尚未成為人母的談善言主演，相比不少年紀相若、已成為人母的女演員，陳小娟坦言選擇由談善言主演，全因她在試鏡中讓自己驚豔、留下深刻印象：「我覺得要相信演員嘅能力，寧願喺試鏡裡面畀大家展現對角色嘅理解，我唔想限制咗自己演員一定要做過媽媽、或者做過其他事，亦都畀個機會自己發掘下。阿談係幾驚豔到我，佢同個角色本身幾大反差，當佢演技、情緒符合我理想，形象反差都令我覺得好有趣，令我好期待合作！」她亦盛讚談善言對表演情緒層次的掌控能力：「佢演戲嘅闊度好大，就算簡單如喊嘅場面，佢畀由含蓄、默默地喊，去到好崩潰、好似喪親咁喊，佢畀到好多選擇我，而且好快調整到、明白我嘅要求，令到我好佩服佢。」

陳小娟表示從談善言不同程度層次演繹哭泣，在試鏡時已感到驚豔。（《虎毒不》電影劇照）

談善言憑《虎毒不》榮封評論學會影后，並提名金像獎最佳女主角，在劇情中談善言在不少獨腳戲與獨白鏡頭，讓觀眾見識她過人的表演能力，其中包括談善言與馮素波一段由對話變成獨白的鏡頭。對於該震撼力深切、演技爆發力極高的鏡頭，陳小娟透露竟為劇組成功完成的唯一一個鏡頭：「嗰段其實係我標誌性嘅拍法，喺《淪落人》我都同樣畀姬素．孔尚治（Crisel Consunji）同樣嘅發揮嘅獨白，我都幾想每次作品都畀主人翁一段獨白，讓觀眾進入佢嘅世界！嗰時有特別設計呢個鏡頭，仲要只係成功拍咗第一次，戲裡面就用咗唯一一個鏡頭！我哋嘗試拍多次，有好多阻礙、可能隔籬屋好嘈、BB演員突然間喊，試咗好多次都唔得，竟然得第一個鏡頭完整、情緒又到，所以就用咗喺戲裡面。」

《虎毒不》不乏談善言獨腳戲的個人發揮空間。（《虎毒不》電影劇照）

談善言與盧鎮業接受《香港01》專訪期間，曾提及《虎毒不》試鏡中一段被刪除的法庭戲份，對於該版本結局，陳小娟表示為較陰暗、悲劇式的版本：「因為靈感其實來自現實中嘅社會悲劇，所以一直以來都去悲劇方向走，之前有過唔同版本，最早嘅版本試過兩個BB！但後來認為實際製作上有困難，所以抽起咗。又例如發生咗悲劇，但淑貞冇死到，法庭上自白，試戲其實有做、好有力量。但又覺得好唔捨得淑貞呢個角色，諗辦法點保留衝擊力同動機，於是選擇咗依家嘅走向。」

相比目前較開放式的結局，《虎毒不》起初的結局版本較為暗黑