《導火線2》驚傳國際打星加盟 疑將驚喜現身康城影展？
法國康城電影市場 （Marché du Film) 本年度於5月13日至20日舉辦，5月14日至25日同期將舉辦康城影展。東方影業今公布5部參與電影，包括《鏢人》、《導火線2》、《反貪風暴6》、《逃獄兄弟4》及《拼命三郎》，而《導火線2》竟由「宇宙最強」甄子丹執導主演，令人驚喜！以下為大家介紹5部電影：
1.《鏢人》（BLADES OF THE GUARDIANS）
導演：Yuen Woo Ping 袁和平
主演：Wu Jing, Nicholas Tse, Jet Li 吳京、謝霆鋒、李連杰
內容簡介：一趟特殊的押鏢任務，打破了大漠的平靜，各方入局，甚至攪動了天下風雲。
2. 《導火線 2》（FLASH POINT 2）
導演：Donnie Yen 甄子丹
主演：Donnie Yen 甄子丹
內容簡介：一座處於危機邊緣的城市，一個充滿火光的夜晚，一名隱藏在陰影中的殺手……只剩下一個人來守住底線，一名孤獨的警察，除了自己，他一無所有。《導火線 2》—是時候與命運一戰！
3. 《反貪風暴 6》（E Storm）
導演：Terry Ng 吳家偉
主演：Louis Koo 古天樂
內容簡介：一次臥底任務中意外發現神秘圖騰，牽出 Z、L、S、P、G 風暴案件的驚人關聯，揭露外國勢力潛伏並多次打擊香港國際誠信。一場顛覆局勢的陰謀促使國安局展開秘密行動，決意捍衛香港穩定與國家安全。
4. 《逃獄兄弟 4》（BREAKOUT BROTHERS 4）
導演：Ho-Pong Mak 麥浩邦
參演名單：Patrick Tam, Justin Cheung, Adam Pak, Owen Cheung, Joel Chan 譚耀文、張建聲、柏天男、張振朗、陳山驄
內容簡介：兄弟們在外地見義勇為換來無理勒索，更慘被直送至私營的黑監獄！無辜被迫害，迫使兄弟們再次展開逃獄行動，過程間意外揭發監獄背後竟是活器官販賣的人間煉獄！為了揭發黑獄拯救所有含冤獄友，逃獄兄弟今次誓要逃出生天。
5. 《拼命三郎》（FIGHT FOR TOMORROW）
製作人：Edmond Wong 黃子桓
導演：Chan Tai-Lee 陳大利
參演名單：Patrick Tam, Locker Lam, Mark Cheng, Ying Chi Yuet 譚耀文、林家熙、鄭浩南、應智越
內容簡介：不再風光的江湖老大石三郎，重遇多年沒見的兒子後，意外地東山再起，兒子也受父親的啓發而專注泰拳，兩代拼命三郎在疫情反覆的日子中逆流而上。三郎的事業重上軌道之際，揭發一個大秘密，更因與昔日兄弟的恩怨而令兒子再次受害。 2022 年末，疫情年代將成為歷史，全港市民再次為明天打拼。