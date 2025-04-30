《導火線2》驚傳國際打星加盟　疑將驚喜現身康城影展？

法國康城電影市場 （Marché du Film) 本年度於5月13日至20日舉辦，5月14日至25日同期將舉辦康城影展。東方影業今公布5部參與電影，包括《鏢人》、《導火線2》、《反貪風暴6》、《逃獄兄弟4》及《拼命三郎》，而《導火線2》竟由「宇宙最強」甄子丹執導主演，令人驚喜！以下為大家介紹5部電影：

《鏢人》（電影海報）

1.《鏢人》（BLADES OF THE GUARDIANS）

導演：Yuen Woo Ping 袁和平

主演：Wu Jing, Nicholas Tse, Jet Li 吳京、謝霆鋒、李連杰

內容簡介：一趟特殊的押鏢任務，打破了大漠的平靜，各方入局，甚至攪動了天下風雲。

《導火線 2》（電影海報）

甄子丹。（視覺中國）

甄子丹於《殺神John Wick 4》登場飾演盲俠殺手凱恩，在劇情裡非常觸目！（《殺神John Wick 4》電影劇照）

2. 《導火線 2》（FLASH POINT 2）

導演：Donnie Yen 甄子丹

主演：Donnie Yen 甄子丹

內容簡介：一座處於危機邊緣的城市，一個充滿火光的夜晚，一名隱藏在陰影中的殺手……只剩下一個人來守住底線，一名孤獨的警察，除了自己，他一無所有。《導火線 2》—是時候與命運一戰！

《反貪風暴 6》（電影海報）

3. 《反貪風暴 6》（E Storm）

導演：Terry Ng 吳家偉

主演：Louis Koo 古天樂

內容簡介：一次臥底任務中意外發現神秘圖騰，牽出 Z、L、S、P、G 風暴案件的驚人關聯，揭露外國勢力潛伏並多次打擊香港國際誠信。一場顛覆局勢的陰謀促使國安局展開秘密行動，決意捍衛香港穩定與國家安全。

《逃獄兄弟 4》（電影海報）

4. 《逃獄兄弟 4》（BREAKOUT BROTHERS 4）

導演：Ho-Pong Mak 麥浩邦

參演名單：Patrick Tam, Justin Cheung, Adam Pak, Owen Cheung, Joel Chan 譚耀文、張建聲、柏天男、張振朗、陳山驄

內容簡介：兄弟們在外地見義勇為換來無理勒索，更慘被直送至私營的黑監獄！無辜被迫害，迫使兄弟們再次展開逃獄行動，過程間意外揭發監獄背後竟是活器官販賣的人間煉獄！為了揭發黑獄拯救所有含冤獄友，逃獄兄弟今次誓要逃出生天。

《拼命三郎》（電影海報）

5. 《拼命三郎》（FIGHT FOR TOMORROW）

製作人：Edmond Wong 黃子桓

導演：Chan Tai-Lee 陳大利

參演名單：Patrick Tam, Locker Lam, Mark Cheng, Ying Chi Yuet 譚耀文、林家熙、鄭浩南、應智越

內容簡介：不再風光的江湖老大石三郎，重遇多年沒見的兒子後，意外地東山再起，兒子也受父親的啓發而專注泰拳，兩代拼命三郎在疫情反覆的日子中逆流而上。三郎的事業重上軌道之際，揭發一個大秘密，更因與昔日兄弟的恩怨而令兒子再次受害。 2022 年末，疫情年代將成為歷史，全港市民再次為明天打拼。