《看我今天怎麼說》吳祉昊獲法學博士課程取錄　有望成為聾人律師

《第43屆香港電影金像獎》結果已塵埃落定，其中一套觀眾心目中的「遺珠」電影，是有關聽障人士的《看我今天怎麼說》，劇中三位主角游學修、鍾雪瑩、吳祉昊分別入圍影帝、影后及最佳新演員，可惜三人皆落空。

《看我今天怎麼說》三位主角吳祉昊、鍾雪瑩、游學修分別入圍影帝、影后及最佳新演員，可惜三人皆落空，有觀眾認為是「遺珠」。（陳順禎攝）

戲中的新面孔吳祉昊首次做戲，飾演聽障人士Alan，現實中他自兩歲起便已因基因突變失聰，要戴助聽器；他因亡父遺願希望他做演員而參演電影，不過他最想做的，其實是律師。吳祉昊本身是香港大學資訊管理四年級生，然而他從小就很想讀法律系，他覺得自己在高壓環境中，或許更能逼出潛能，因此從未放棄這個夢想。

吳祉昊自兩歲起便已因基因突變失聰，要戴助聽器。（劇照）

吳祉昊雖然只拍了一套戲，但都有不少Fans。（IG@marco_ng__）

他近日在社交平台宣布，自己終於獲得法律系JD Offer（Juris Doctor，法律博士）取錄，身處台灣宣傳《看我今天怎麼說》的他說：「兩次收到大學Offer都有Adam （黃修平）見證住，多謝Offer之神眷顧，將呢份幸運分享俾大家 :P 律師之路 to begin」網民認為這個機會，比獲得金像獎更加可貴，紛紛留言恭喜他！

吳祉昊近日在社交平台宣布，自己獲港大的法律系「JD Offer」（法學博士）取錄。（Threads@marco_ng__）

收到Offer一刻，吳祉昊正跟鍾雪瑩、黃修平導演身處台灣宣傳《看我今天怎麼說》。（IG@skyfilms_movie）

吳祉昊未有公布自己收到的是哪間大學的Offer，但香港目前只有三間大學提供JD課程，分別是香港大學、香港中文大學、香港城市大學，所以肯定是其中一間；根據陸偉雄大律師提供的資訊，JD是一種法律銜接課程，與碩士同等資歷，修讀年期較為濃縮，且本身需要非法律學位本科學士才能報讀；而在完成JD課程後，再修畢PCLL法律修讀文憑，即可成為執業律師！

吳祉昊完成JD課程後，再修畢PCLL法律修讀文憑，即可夢想成真成為執業律師！（資料圖片/梁碧玲攝）

其實早在中學的時候吳祉昊已想讀法律，但DSE成績未如理想，他只得報讀法律副學士課程，可惜新環境的課堂不設手語支援，他難以完全理解老師的話，成績不太好；即使第二學期有同學借他筆記，成績終於轉好，但始終因分數被第一學期拉低而未能如願讀到法律系學士學位，但他始終未有放棄，即使已開闢了一條新跑道，不過仍始終沒有放低這個心願。

吳祉昊是香港少有的聾人演員，偶然有機會參演電影，不過他更希望成為律師。（資料圖片/陳順禎攝）

吳祉昊曾在訪問中分享自己的抱負，他表示想做聾人律師，因為希望為聾人群體服務、爭取公義。而他過往亦積極參與聾人法庭程序活動和工作坊，講到做演員與做律師，他覺得自己的人生始終想以法律為主，始終演員比較被動，但讀書靠努力便不會差得到哪裡去。

吳祉昊過往亦積極參與聾人法庭程序活動和工作坊，示範聾人於司法系統裡所面對的困難。（IG@deafclassroomhk）