非常盜3︱超性感元祖女主角驚喜回歸　邦女郎露莎蒙碧姬重磅加盟

荷里活魔術犯罪電影系列《非常盜》（Now You See Me）推出第三部續集，延續以謝西艾辛堡（Jesse Eisenberg）、活地夏里遜（Woody Harrelson）及戴夫法蘭高（Dave Franco）等為首的「四騎士」團隊一同劫富濟貧、利用高超魔術手法爭取公義！《非常盜3》今日推出首條預告片，宣布將於今日11月14日在全球獻映，預告片更驚喜曝光首集超性感女主角Isla Fisher回歸系列，以及46歲「邦女郎」露莎蒙碧姬（Rosamund Pike）重磅加盟，令系列影迷粉絲大為期待！

荷里活魔術犯罪電影系列《非常盜》推出第三部續集，延續以謝西艾辛堡、活地夏里遜及戴夫法蘭高等為首的「四騎士」團隊一同劫富濟貧、利用高超魔術手法爭取公義！（《非常盜3》電影劇照）

荷里活魔術犯罪電影系列《非常盜》推出第三部續集，延續以謝西艾辛堡、活地夏里遜及戴夫法蘭高等為首的「四騎士」團隊一同劫富濟貧、利用高超魔術手法爭取公義！（《非常盜3》電影劇照）

荷里活魔術犯罪電影系列《非常盜》推出第三部續集，延續以謝西艾辛堡、活地夏里遜及戴夫法蘭高等為首的「四騎士」團隊一同劫富濟貧、利用高超魔術手法爭取公義！（《非常盜3》電影劇照）

Isla Fisher於《非常盜》首集飾演女主角Henley Reeves，作為魔術師J. Daniel Atlas的前任助手，形象非常惹火性感！雖然Isla Fisher於第二集被Lizzy Caplan取代，然而第三集兩代女主角碰頭，相信將爭豔鬥麗之餘，在戲中亦會擦出不少火花！

Isla Fisher於《非常盜》首集飾演女主角Henley Reeves，作為魔術師J. Daniel Atlas的前任助手，形象非常惹火性感！（《非常盜》電影劇照）

Isla Fisher於《非常盜》首集飾演女主角Henley Reeves，作為魔術師J. Daniel Atlas的前任助手，形象非常惹火性感！（《非常盜》電影劇照）

Isla Fisher於第二集被Lizzy Caplan取代，然而第三集兩代女主角碰頭，相信將爭豔鬥麗之餘，在戲中亦會擦出不少火花！（《非常盜2》電影劇照）

《非常盜3》除了兩位女主角聚頭，更有「邦女郎」露莎蒙碧姬驚喜加盟！從預告片中可見，碧姬飾演一位衣着華麗的貴婦，擁有一顆超巨型鑽石原石，似乎將會成為「四騎士」的偷竊目標！雖然碧姬看似與各位主角為對頭關係，然而似乎亦非電影最終極反派，相信按《非常盜》系列扭橋傳統、陰謀層層堆疊，終極反派尚未於預告片中現身。

《非常盜3》除了兩位女主角聚頭，更有「邦女郎」露莎蒙碧姬驚喜加盟！（《非常盜3》電影劇照）