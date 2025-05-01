水餃皇后︱劉偉強重現香港人情味爭奪劇本：剩係以為我識拍無間道

香港懷舊溫情傳記電影《水餃皇后》，由劉偉強監製執導，內地百億票房影后馬麗、惠英紅、袁富華、太保等主演，電影改編自創辦「灣仔碼頭」品牌、有「水餃皇后」之稱的臧健和的生平事跡，以七十年代舊香港作為背景。《水餃皇后》今日（1日）於香港舉行首映禮，導演劉偉強攜同馬麗、惠英紅、袁富華及一眾演員亮相，劉偉強及女主角馬麗在首映禮上接受訪問，馬麗為演出電影特意學習廣東話，受訪時謙稱：「騙人的，不行！我的廣東話不行！（最純熟的一句？）水餃！大家好我係馬麗！」導演劉偉強則笑言：「她能聽能寫能唱，甚麼也能！」

《水餃皇后》導演劉偉強攜同中國百億影后馬麗、惠英紅、袁富華及監製羅曉文（左起）一同亮相香港首映禮。（梁碧玲 攝）

在《水餃皇后》裡飾演臧姑娘的馬麗，為中國二百億元票房影后！（梁碧玲 攝）

劉偉強多年來擅長拍攝陽剛氣息的電影作品，是次戲路一改、全因有必定要拍攝的原因：「呢個故仔其實係我搶返嚟㗎！呢啲故仔好少人會諗起劉偉強會識拍，剩係以為我識拍《頭文字D》《無間道》嗰啲男性電影，但我聽呢個故仔好感動，係我哋好地道嘅香港故事。同埋我好似同臧姑娘好近，佢1977年喺青島嚟係住銅鑼灣；我細個都喺元朗搬嚟銅鑼灣，變咗好親近，我一聽到就舉手、我要拍咗先！」劉偉強表示電影公司表明預算有限，但仍不阻礙他的決心：「Ok！我控制預算，因為我實在太想拍呢套戲！因為細細個已經聽過臧姑娘、灣仔碼頭嘅水餃好好食，大家要去排隊、排得好犀利！同埋佢喺大陸嚟，靠一雙手、做一隻水餃、做到一間上市公司，你話幾犀利！」笑言《水餃皇后》為近年預算較低的作品，但亦未如自己當年作為新導演時低。

劉偉強與馬麗於《水餃皇后》首映禮上接受訪問。（梁碧玲 攝）

在餃子回憶中的味道以外，劉偉強亦提到《水餃皇后》重現香港失卻了的一種人情味：「當時普遍社會好窮，五湖四海嘅人嚟到，雖然語言唔同，但可能生活比較苦，反而會互相幫忙，呢份情我會想拍返出嚟！」更提到惠英紅印證的經歷：「小紅話細個住呢啲板間房，遇到呢啲包租婆，塊面好似好惡、但心地好善良。我想趁呢個機會、趁我仲有能力拍呢啲戲、拍返呢份情。因為香港咁多年我覺得冇咗呢種人情味，希望大家睇完、知道父母一代係咁樣，雖然而家褪色咗少少，但可以畀少少正能量大家。」劉偉強導演亦提到自己的年代記憶：「我阿媽一個人帶六兄弟姊妹，其實諗返起真係好辛苦，所以投射好多對媽媽嘅致敬落去。想大家睇完之後，返屋企食一餐媽媽煮嘅飯，遮住塊面講一聲唔該晒、講一聲我愛你，希望有呢種表達、有呢份愛。」

劉偉強在電影《水餃皇后》裡投射許多對母親的致敬，並希望拍攝舊香港的人情味。（梁碧玲 攝）

馬麗在內地作為百億票房影后，罕有與香港導演合作拍攝香港背景特色濃厚的作品，直言：「因為我特別崇拜劉偉強導演，他所有的戲我都看過！作為演員能夠與這麼專業的導演合作，也是我們的夢想！」表示劉偉強分享這個故事、自己與故事的連繫，讓她非常感動，透露：「我也跟導演分享我跟媽媽的故事，其實我們很同頻共振，因為我媽媽的故事跟臧阿姨很像，我自己能感受到單親家庭孩子的無助、媽媽的不易。同時臧阿姨的這種女性力量、堅韌、樂觀的態度，值得每一個人學習。」

馬麗成長於單親家庭，對臧姑娘的女性力量、堅韌與樂觀猶其佩服。（梁碧玲 攝）

馬麗作為《水餃皇后》女主角，戲份在劇組中最為重要，她笑言：「我在拍攝現場永遠坐不到椅子，我剛想要坐下就會聽到『馬麗！』全部都是臧阿姨的故事，每場都是我的戲份，很感激導演。」臧姑娘憑餃子在灣仔碼頭發跡，飾演臧姑娘的馬麗自然要精研包餃子手法，劉偉強笑言：「不用學！我們天生就識得包！當然係要識嘅，馬麗係由細包到大、佢媽媽包餃子好叻，原本搵定晒手替，但佢自己就一手包晒出嚟！」馬麗表示有特意為演出練習包餃子：「導演要求一分鐘內能包多少就包多少隻，但我發現如果我太快的話形狀就變了，所以為了保持質量、就不要求數量！」

馬麗笑言為了保證餃子包出來的質量，所以不能鬥快！（梁碧玲 攝）

談到《水餃皇后》的深刻戲份，馬麗表示對臧姑娘一句對白猶其深刻：「臧阿姨有一句臺詞說得特別好『很多的漢堡、比薩在中國隨便就吃得到，但在中國有兩千多年文化歷史的餃子，餃子代表了團圓、美好的祝福、代表了家、媽媽的味道，這麼有意義的美食為甚麼在國外吃不到？』所以感謝她帶領中國的餃子走向了世界！」

馬麗直言餃子代表了中國兩千多年的飲食文化，當中更包含團圓等文化價值，感激臧姑娘將餃子帶到世界。（梁碧玲 攝）

劉偉強為還原舊香港景觀，特意搭建灣仔碼頭置景，他談到搭景時笑言：「心思就冇嘅，花咗好多錢啫！因為係1：1搭出嚟，灣仔碼頭個景好重要，製作費幾大都掙扎咗好耐。好多位數字，因為又有特技、又有真實拍攝，所以我拍快啲囉，原本要拍六十組、我拍四十組，慳返二十組嘅錢擺喺製作入面。」表示其他較細規模的場景，如板間房、招牌等等細緻度均非常講究。