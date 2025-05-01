水餃皇后︱惠英紅曾光顧臧姑娘　憶貧苦童年：喺灣仔賣香口膠乞食

香港懷舊溫情傳記電影《水餃皇后》，由劉偉強監製執導，內地百億票房影后馬麗、惠英紅、袁富華、太保等主演，電影改編自創辦「灣仔碼頭」品牌、有「水餃皇后」之稱的臧健和的生平事跡，以七十年代舊香港作為背景。《水餃皇后》今日（1日）於香港舉行首映禮，導演劉偉強攜同馬麗、惠英紅、袁富華及一眾演員亮相，飾演「包租婆」的惠英紅與飾演「糖水伯」的袁富華在首映禮上接受訪問，直言與成長回憶非常貼近，分享到不少童年的辛酸與貧苦記憶。

《水餃皇后》導演劉偉強攜同中國百億影后馬麗、惠英紅、袁富華及監製羅曉文（左起）一同亮相香港首映禮。（梁碧玲 攝）

惠英紅與袁富華於《水餃皇后》首映禮上接受傳媒訪問。（梁碧玲 攝）

惠英紅受訪時表示，《水餃皇后》劇組精緻重現出舊香港板間房的置景，與自己成長環境非常貼近：「我喺銅鑼灣板間房住過三四年，我哋嘅包租婆亦係灣仔嘅風塵女子，儲到錢就買咗層樓，好多租客都好窮，我媽媽都試過欠租。包租婆當年話等下一艘船泊岸，有美國水兵上岸，賺到錢再一次過交租，感覺好似我細個嗰種環境、嗰種人物，於是想用返我細個見到嘅包租婆嗰種方法去演。」

惠英紅於《水餃皇后》裡飾演一位包租婆，直言按童年遇過的真實人物演出。（梁碧玲 攝）

惠英紅憶述自己童年在灣仔為口奔馳的景況：「其實好多人都知我有十幾年喺灣仔賣香口膠、叫做乞食啩！喺嗰啲環境每日都見到好多生離死別、人情冷暖，好多溫情守望相助。雖然嗰時可能得十歲，但思維成熟程度可能有廿幾歲！點會唔知每個人背後嘅故事？好多吧女會特別同我講佢哋嘅遭遇。我媽媽每日都會陪住我哋去灣仔、佢坐喺樓梯底睇住，每日成十個鐘！大家都會理解到當時嘅遭遇。」她表示有向薛凱琪、王祖藍等演員分享與他們吧女、富二代角色相關的真實背景故事。

惠英紅受訪時憶述貧苦童年的記憶。（梁碧玲 攝）

對於《水餃皇后》主人翁臧姑娘，惠英紅亦是難得有一面之緣、擦肩而過的人：「我喺灣仔都有偶遇過臧姑娘幾次，食過佢嘅車仔牌檔。」表示當年長居九龍，每晚都要乘坐俗稱「嘩啦嘩啦」的渡船返回九龍：「嘩啦嘩啦正正在喺灣仔碼頭，我哋收工十二點幾、返到去屋企一點幾，所以都會食灣仔碼頭嘅車仔牌檔。我媽媽係山東人，所以好多時候都會食山東炸醬麵，記得有一檔女檔主賣水餃，因為冇女人㗎、全部係男人，後尾都有問返妹妹係唔係臧姑娘。有問過臧姑娘個女，時間係差唔多嘅。」

惠英紅記得在灣仔碼頭見過臧姑娘的車仔檔，亦曾經光顧。（梁碧玲 攝）

飾演糖水伯的袁富華，同樣成長於該年代之中，生活簡況亦相當接近：「我哋成長大部份人都窮，通常都係住冇𨋢嘅唐樓，上到去係板間房、甚至只係得個床位（惠：或者係布簾！）一齊用個廁所。最記得細個沖涼就喺個水龍頭側邊，冇私隱㗎，有人行過攞水又要讓開少少，但我沖緊涼㗎喎！依家唔會係咁、冇呢枝歌仔唱啦！」談到在港島街頭打滾，袁富華表示：「紅姐係喺灣仔，我就喺西營盤，因為我爸爸就係喺碼頭做苦力。」更透露原來年青時亦曾當過小販：「嗰個年代好多人做小販，我自己中一二就開始做，不過係賣成衣嘅！喺依家港澳碼頭，推架車仔出去，因為未有咁多成衣鋪，入貨類似名貴T裇、但全部翻版貨！接觸好多人、好得意，令個人成長好多！」

袁富華亦憶述年輕時曾當過小販。（梁碧玲 攝）

在《水餃皇后》與馬麗對手戲份極多的惠英紅，大讚馬麗的語言天份，表示拍攝時會將對白廣東話部分的抑揚頓挫向馬麗示範一次：「我就奇怪點解唔用廣東話同佢做訪問，佢講得幾好㗎！好似我媽媽以前喺灣仔叫山東婆，但佢覺得自己廣東話好好，不過其實冇人聽得明！我成日同我阿媽講笑『喂！山東婆！山東話係點講㗎？』佢話佢係講廣東話㗎！唔記得山東話點講喇！」

惠英紅更以導演劉偉強大開玩笑：「喺現場最麻煩嘅其實係劉偉強！又大聲喎！但係佢表達嘅故仔，佢係講得好明白，佢好放手畀我哋演員做、又好肉緊喎！搞到我成日話『導演你唔好嘈住先啦！』」更續以導演的普通話開玩笑：「佢鍾意開口用普通話，佢嘅普通話係冇人知講緊咩！聽唔明㗎，連馬麗都問我『姐！佢講咩呀？』但導演最近威呀，話有人墊底！」隨即逗趣地望向袁富華，令Ben哥笑言：「我知呀！因為我哋路演，大家知我啲普通話『好到不得了』㗎啦！搞到劉導演話終於有人墊底！」

惠英紅以導演劉偉強的普通話大開玩笑。（梁碧玲 攝）

惠英紅近日成為首位榮獲華表獎的香港女演員，直言非常開心與榮幸：「好多謝我所有嘅團隊、我屋企人！同埋我好多謝我自己，成個過程大家有眼睇到，我每一步都好辛苦，所以能夠得到咁大嘅認同，真係好唔容易！」更續指下一個目標為金雞獎：「鎖定㗎！又唔係一定話要嘅，得到一個劇本角色唔代表一定攞到獎，有機會會接到爛劇本，但我會好努力將自己部份做到最好，起碼爛嘅地方唔好喺我身上！」