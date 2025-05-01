水餃皇后︱臧姑娘兩女盛讚馬麗神似：佢化完妝我就攬住佢不停咁喊

香港懷舊溫情傳記電影《水餃皇后》，由劉偉強監製執導，內地百億票房影后馬麗、惠英紅、袁富華、太保等主演，電影改編自創辦「灣仔碼頭」品牌、有「水餃皇后」之稱的臧健和的生平事跡，以七十年代舊香港作為背景。《水餃皇后》今日（1日）於香港舉行首映禮，導演劉偉強攜同馬麗、惠英紅、袁富華及一眾演員亮相，臧健和姑娘的兩位女兒Joanne及Jessica今日亦有出席首映禮，並在台上發言，對導演劉偉強致謝，並大讚馬麗的演出神似她們摯愛的母親！

《水餃皇后》導演劉偉強攜同中國百億影后馬麗、惠英紅、袁富華及監製羅曉文（左起）一同亮相香港首映禮。（梁碧玲 攝）

《水餃皇后》原型人物臧健和的長女Joanne（左二）與幼女Jessica（左一）亦有出席電影首映禮。（梁碧玲 攝）

《水餃皇后》原型人物臧健和的長女Joanne（左二）與幼女Jessica（左一）亦有出席電影首映禮。（梁碧玲 攝）

在首映儀式上，臧姑娘兩位女兒受邀出席，與導演及一眾主演一同發言，並分別站在飾演臧姑娘的演員馬麗兩側。臧姑娘的長女Joanne在首映上以普通話對馬麗表示：「感覺好像見到媽媽了！馬麗永遠會是我們的『小媽媽』！」亦表示在《水餃皇后》開鏡時已見過馬麗，更忍不住激動的淚水：「我其實第一次知道由馬麗演嘅時候，心諗『嘩！佢做我媽咪呀？』咁當時未見過佢嘅化妝造型，去到片場開鏡探班，係拍嚟到香港最辛苦嘅一日，佢喺化妝間行出嚟、我就已經不停攬住佢喊！」

臧姑娘的長女Joanne（右二）表示在《水餃皇后》開鏡見到化妝後的馬麗，神似自己的母親，忍不住抱着她大哭。（梁碧玲 攝）

臧姑娘的幼女Jessica則感謝劉偉強的神通廣大：「我覺得好榮幸，好感謝劉偉強導演、羅曉文監製，幫我哋揀咗個咁好嘅演員做我媽媽嘅角色，去拍攝返我哋嘅童年成長。我成日都話劉偉強導演好似叮噹，有個百寶袋、攞咗條時光隧道出嚟，將我哋細個嘅點滴、將我同家姐帶返去同媽媽一齊重溫一次！」接續亦感謝馬麗：「我好多謝馬麗，真係演得出神入化，好似我後版嘅媽媽、我好掛住嘅媽媽，突然間返咗嚟我哋身邊！」