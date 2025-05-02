雷霆特攻隊*︱盤點12粒電影+片尾彩蛋　證實呢隊英雄係同一宇宙

Marvel最新超級英雄電影《雷霆特攻隊*》（Thunderbolt*）昨日（30日）於香港正式上映，電影由科倫絲佩芝（Florence Pugh）、Sebastian Stan等主演，集結來自各部Marvel電影及劇集的反英雄角色成為「甩皮甩骨」的新隊伍雷霆特攻隊。既然《雷霆特攻隊*》成員來自各個系列，電影彩蛋自然指涉多位與他們有所連繫的超級英雄，以下為大家盤點《雷霆特攻隊*》12粒驚喜彩蛋，致敬Marvel經典英雄之餘，亦對美國流行文化甚至對家DC超級英雄均有致敬，認真反叛破格！



以下內容含有《雷霆特攻隊*》劇透成份，未入場的觀眾慎入！！！

《雷霆特攻隊*》集結來自各部Marvel電影及劇集的反英雄角色成為「甩皮甩骨」的新隊伍。（《雷霆特攻隊*》電影劇照）

黑寡婦走廊大戰

科倫絲佩芝作為「白寡婦」當然要致敬家姐黑寡婦，一出場便在一家秘密工廠走廊中大戰一隊持槍警衛，不論氣勢、招式或場景，均與《鐵甲奇俠2》的畫面相似！（《鐵甲奇俠2》電影劇照）

寒冬戰士遇熱甩手臂

鐵甲奇俠與鋼鐵愛國者在《鐵甲奇俠3》裡曾經「遇熱拆甲」，寒冬戰士在《雷霆特攻隊*》裡遇到哨兵以熱能之手捉住鐵臂，便馬上甩開手臂以防燒傷！（《鐵甲奇俠3》電影劇照）

洛基手扣

曾經成功鎖住半人神洛基的手扣，在《雷霆特攻隊*》裡被當成展品放在慈善舞會之中。（《雷神奇俠2》電影劇照）

史塔克大廈巨型A字

在首集《復仇者聯盟》戰後，史塔克大廈遺留的最後一個巨型「A」字，在《雷霆特攻隊*》裡亦被當成展品放在慈善舞會之中。（《復仇者聯盟》電影劇照）

史塔克大廈升降機

這一幕似曾相識。（《雷霆特攻隊*》預告截圖）

其實致敬了《復仇者聯盟4：終局之戰》裡，在史塔克大樓不容許變形俠醫搭升降機的情節。（《復仇者聯盟4：終局之戰》電影劇照）

吧枱從容面對敵人

《雷霆特攻隊*》反派華倫天娜在史塔克大樓從容地面對一眾英雄的圍堵。（《雷霆特攻隊*》電影劇照）

《雷霆特攻隊*》反派華倫天娜在史塔克大樓從容地面對一眾英雄的圍堵。（《雷霆特攻隊*》電影劇照）

在《雷霆特攻隊*》發生的一幕正面對陣，正好在史塔克與洛基同一場面的場地上。（《復仇者聯盟》電影劇照）

在《雷霆特攻隊*》發生的一幕正面對陣，正好在史塔克與洛基同一場面的場地上。（《復仇者聯盟》電影劇照）

未來戰士

寒冬戰士在預告中已經將《未來戰士2》學得十足十，在戲中連單手為散彈槍上彈的動作亦跟到足！（《雷霆特攻隊》劇照）

寒冬戰士在預告中已經將《未來戰士2》學得十足十，在戲中連單手為散彈槍上彈的動作亦跟到足！（《未來戰士2》劇照）

盾牌變成Taco

《雷霆特攻隊*》劇情中，美國特工的翻版盾牌被「哨兵」屈成Taco形狀，原來是開《復仇者聯盟4：終局一戰》的玩笑。（《雷霆特攻隊》電影劇照）

《雷霆特攻隊》劇情中，美國特工的翻版盾牌被「哨兵」屈成Taco形狀，原來是開《復仇者聯盟4：終局一戰》的玩笑。（《復仇者聯盟4：終局一戰》電影劇照）

致敬對家DC超級英雄排版

《雷霆特攻隊》結局一幕的報紙新聞，將各成員按對家DC正義聯盟這張海報的方式設計與排列，竟然連對家都敢致敬！（《正義聯盟》電影海報）

致敬金剛經典畫面

《雷霆特攻隊*》結局的報紙新聞中，亦將紅色守衛者畫成爬上帝國大廈的金剛！（《黑寡婦》電影劇照）

金剛爬上帝國大廈的畫面，是美國電影與流行文化的經典畫面。（《金剛》電影劇照）

致敬美國女工經典招募海報

《雷霆特攻隊》結局一幕的報紙新聞中，亦將白寡婦重繪成二戰時期美國招募女性工人的經典「We Can Do It」海報。（《雷霆特攻隊》電影劇照）

《雷霆特攻隊》結局一幕的報紙新聞中，亦將白寡婦重繪成二戰時期美國招募女性工人的經典「We Can Do It」海報。（網上圖片）

片尾彩蛋：《神奇4俠》回歸