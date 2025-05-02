送院途中｜古天樂被車撞飛十米竟冇事　「大聲指導」袁澧林助入戲

電影《送院途中》正式上畫，戲中古天樂與游學修飾演救護員，而袁澧林就是醫院護士。三人一同接受訪問，講到電影在數年前拍攝，當時袁澧林因未熟習拍攝現場，而被古生「大聲指導」，但又正正這深刻教導，有種袋錢落袋的感覺。而相反，游學修又因為傾劇本，曾經「大聲反駁」古生，從而撞出新橋段。學習有很多方式，你想要邊樣？



電影《送院途中》正式上畫，主角古天樂、游學修及袁澧林接受訪問。（陳順禎 攝）

古天樂被車撞飛彈十幾米

講到坐白車的經驗，古生原來都有超驚險的一次，整個人被Van仔撞到飛彈十數米，但最離奇是沒有大礙。「當時是中五畢業，開心得滯，唔小心衝出馬路畀架Van仔撞，撞到飛彈十幾米，校服碎晒，係碎晒！昏迷咗十幾秒。身邊同學猛叫我起身，我最後都起到身，識得猛話冇嘢，冇嘢！然後睇番撞我架Van仔，成個車頭凹咗一個人形出嚟，個司機瞓在軚盤暈咗。於是大家Call白車，呢次就係我第一次坐白車。我都冇留院，聯針就出院，反而司機要留院，佢個頭撞爆擋風玻璃。」成個過程講完，現場人人都覺得匪夷所思，但又是古生的親身經歷，十足超級英雄故事一樣。

《送院途中》戲中，古天樂與游學修飾演救護員。（《送院途中》劇照）

講番中五那年被車撞，古天樂都覺得匪夷所思。（陳順禎 攝）

袁澧林未熟習演戲被「大聲指導」

戲中袁澧林飾演一個爽朗兼爛口的女仔，在戲中粗口橫飛，而且流暢到不得了，問到袁澧林如何練習？「平時都有練開，哈哈哈……講粗口都有好處，唔係用嚟鬧人，喺抒發情緒方面係好好，令個人冇嘢屈住。」由於電影在4年前拍攝，袁澧林對演戲的觸感未夠，於是要以模仿搭夠。「我在拍攝時係扮緊導演卓韻芝，所以角色對愛情都有阿芝的風格，講嘢都係好直接，又有啲粗口。」

戲中袁澧林飾演一個爽朗兼爛口的女仔，在戲中粗口橫飛，而且流暢到不得了。（陳順禎 攝）

+ 3

未熟習演戲，便遇上影帝古天樂，心驚膽顫，愈緊張就愈易出事，結果有場戲真的被古生在現場「大聲指導」。「呢場戲最後好似cut走，當時我記熟晒劇本，去到現場就諗住背晒出嚟，但其實現場好多變化，你要代入角色，用角色思維去解決問題，但當時我好明顯轉化唔到，完全做番自己反應，咁就錯晒，於是古生就指導我，唔講『鬧』呢個字，係大聲地指導。」

古生都直認不諱有這件事，但其實這是一種最快的方法令她達標。（陳順禎 攝）

鬧完都有氹番

古生都直認不諱有這件事，但其實這是一種最快的方法令她達標。「呢樣係林嶺東教我哋，如果你進入唔到個狀態，就要搵一個方法進入。我都試過拍部戲，要個女演員喊，導演同佢講成粒鐘都未喊到，然後我走埋去講幾句，佢就喊到收唔到聲。Cut機後導演仲問我講乜，我話講佢老豆老母囉。唔係問候呀！真係講佢父母經歷，因為佢事前同我分享父母嘅經歷，我一直放在心，於是呢刻提番起佢就喊得出。」

袁澧林有場戲，要靠古天樂的「大聲指導」谷出情緒。（《送院途中》預告截圖）

問到袁澧林當時可有為此感不快？「一定會唔開心，但又真係演得好順利，只係事後都係會嬲爆爆，自己坐埋一邊，但當時古生就發揮鐵漢柔情，擰個頭問我︰『你點呀？』佢係唔望你，但都係關心，啲男人真係……哈！」

袁澧林笑言古生都是鐵漢柔情，「大聲指導」完自己，都會關心一下。（陳順禎 攝）

游學修同古生嘈過交？

袁澧林被古生鬧過，但游學修就相反，因為創作事宜跟古生有所爭拗，仲鬧得面紅耳熱。原來當時游學修正在參與劇本創作，但古生又忙於拍戲，於是捉游學修到片場，拍完戲收工便跟他傾，瞓醒又傾，如事者經歷個幾月。游學修︰「佢拍攝以外時間就係傾劇本，個幾月就是不停傾，期間都有月鬧交，有啲嘢講完你又唔聽！當時係嬲大過怯，不過鬧完就算，創作一定會有堅持，會有火花，如果下下你講乜都好好就唔使傾啦！」

要跟古生爭拗，總會有點怯。「當時係嬲大過怯，不過鬧完就算。」（陳順禎 攝）

戲中游學修是個功利主義的人，搏升職搏上位。（《送院途中》劇照）

古生亦認同度橋過程一定包含爭拗。「係會咁，如果大家文質彬彬，就住就住係唔會度到嘢，一定要有鬧交，有時堅持會啱，亦有可能錯，但如果唔堅持，好順民去完成件事，呢個唔係一個創作。」結果二人合作至今又成為旗下藝人，證明被人鬧好，鬧人好，都係對事不對人，完了便抹走去重頭來話。

鳴謝

古天樂

髮型︰Dan Tam @ O4

化妝︰Carman Man

游學修

髮型︰Vic Kwan @II alchemy

化妝︰Yvonne Yeung

袁澧林

髮型︰Lupus_chui@ orient4

化妝︰Jenny Shih

Venue: The Mira Hong Kong