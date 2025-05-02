鄭伊健拒北上拍綜藝　問林珊珊：我哋係咪好等錢使呀

現年57歲入行接近40年的鄭伊健，早在90年代走紅，《古惑仔》系列中陳浩南一角更是深入民心。兄弟謝天華、陳小春等頻頻現身大灣區綜藝節目，只有鄭伊健未見蹤影，更爆出曾有內地片商想重組古惑仔，以700萬片酬一日室內拍攝利誘，伊健都不為所動。



鄭伊健早前出道38年首踏高雄巨蛋開騷。

鄭伊健拍攝的陽光檸檬茶廣告堪稱經典！（廣告截圖）

鄭伊健憑《古惑仔》系列，爆紅影壇。（《古惑仔》影片截圖）

與鄭伊健合作近30年的經理人林珊珊，近日接受文雋訪問，提起2人相識緣於珊盂在唱片公司工作，眼見鄭伊健歌曲未算火紅但唱片銷量唔錯，後來林珊珊在公司見到鄭伊健，形容當時的伊健是「好少可咁純品嘅男仔」，覺得有可為遂主動向公司請纓為伊健打造新碟。

鄭伊健與林珊珊合作30年相當有默契。（影片截圖）

鄭伊健與林珊珊合作30年相當有默契。（ＩＧ圖片）

文雋笑指伊健相當有相法，並非金錢可以打動，提起曾在北京時有人拜託找伊健拍電影，由錢國偉執導找回幾位古惑仔演員合作，「由500萬到700萬一日，單做調酒師喺酒吧一日拍晒，佢都唔制。又唔死心問伊健係咪鍾意打羽毛球，搵林丹嚟客串同佢打波，一樣打動唔到伊健。」

林珊珊指早年曾說服伊健與陳小春合拍內地冒險綜藝：「上山下海搞到好辛苦，結果大家都唔開心」對於伊健極少亮相內地節目搵真銀，林珊珊笑言：「第一，我地喺國內發展係早過好多好多藝人之前。第二，大灣區個case，因為好多時候，佢地邀請嘅9成9都係做綜藝，但呢樣正正係伊健最弱項！佢接受唔到有鏡頭跟住瞓覺，根本唔鍾意！唔喜歡又點解要做？」更爆笑還原二人對話——每當接到綜藝邀約，伊健會認真問：「珊珊，我哋係咪好等錢使呀？」若得到珊珊「頂得住」的回應，他便會鬆一口氣：「頂得住就唔接啦！」