送院途中｜上映即奪港產片開畫票房冠軍 主題曲MV曝光陳健安獻聲

由古天樂、游學修、袁澧林及潘燦良等領銜主演的《送院途中》於5月1日正式上映，電影開畫日港澳票房報收港幣1,301,997元，成為當日票房最高的港產片，亦為截至目前2025年港產片開畫票房之冠，成績理想。

《送院途中》由古天樂、游學修、袁澧林及潘燦良等領銜主演。（劇照）

隨電影《送院途中》正式上映，由陳健安主唱的主題曲《出院途中》MV亦同步公開。歌曲由金培達編曲及監製，小克填詞，延續電影對「生命之重」的關懷，細膩描繪人在病痛、掙扎與重生之間的呼吸節奏。歌詞中反覆吟唱「讓我吸過後 再呼了再吸」、「再呼吸 每一分秒」，正好呼應電影情節中，救護員於每次出勤過程中所經歷的生死瞬間，點出戲中對生命流逝與希望重燃的思考，而陳健安亦以動人歌聲帶出種種情懷，使觀眾共同經歷一場情感練習。

《送院途中》上映即奪港產片開畫票房冠軍。（劇照）

《送院途中》上映即奪港產片開畫票房冠軍。（劇照）

古天樂在戲中飾演救護員。（劇照）

陳健安表示非常高興能獲導演卓韻芝邀請演唱主題曲：「我好鍾意唱電影主題曲，因為可以睇晒成套戲再入錄音室，所有情緒都變得具體。收到demo嗰刻，已經好有畫面——首歌由一個細小嘅空間開始，慢慢擴展成一個好宏大的宇宙。開頭偏陰暗，一到副歌就變得明亮，愈後愈有戲劇性。」他亦提到歌詞給他一種「冥想」的感覺：「特別係副歌，好似叫你注視自己每一呼每一吸，吸入好嘅嘢，呼走唔好嘅嘢，慢慢搵返自己嘅心跳。」談到演繹過程，他形容就如片中古天樂的角色一樣：「經歷咗一啲嘢之後，連呼吸都變得唔同。電影最後播呢首歌，效果好好，有一種解脫嘅感覺。」

陳健安獻聲電影主題曲《送院途中》，MV亦曝光。

除了主題曲《出院途中》外，電影亦巧妙選用了兩首本地經典歌曲——九十年代香港獨立樂隊AMK的《請讓我回家》及葉倩文金曲《珍重》，以不同年代的旋律，喚起觀眾對香港這座城市的情感共鳴，觸動每一份關於「離開」與「留下」的思考。

（劇照）

（劇照）