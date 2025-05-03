雷霆特攻隊*｜「新黑寡婦」曾因父女戀飽受攻擊 大膽敢言超圈粉

Marvel新作電影《雷霆特攻隊*》（Thunderbolts*）於日前（4月30日）上映，獲得影迷們的高度讚賞，更指電影重回Marvel的娛樂性、感動與熱血，而片尾更是有影響Marvel走向的重要彩蛋。不過除了留意劇集，更要留意「新黑寡婦」科倫絲佩芝（Florence Pugh）的超狂演出。

戲中幾位主要成員，已確定出戰《復仇者聯盟5》。（《雷霆特攻隊*》劇照）

現年29歲的科倫絲佩芝於2021年拍攝《黑寡婦》時，開始嶄露頭角，其後於《奧本海默》中全裸演出而為觀眾熟悉。科倫絲個性直率敢言，平時勇於展現自我，更試過大膽露點出席公開活動，無論受到不同批評都能坦然做自己，成為新世代最受歡迎的女星之一。

科倫絲佩芝於《奧本海默》中全裸演出而為觀眾熟悉。（Getty Images）

科倫絲佩芝衣著大膽。（Getty Images）

科倫絲佩芝曾試過露點現身公開活動。（Getty Images）

科倫絲佩芝身材豐腴，更擁有磁性的聲音，跟大眾眼中的荷里活女星不同，更被傳媒及網民攻擊其身材，嘲笑她「不符合黑寡婦的條件」， 不過科倫絲完全不畏懼，更在訪問中表示，當初與漫威談好條件：「如果他們要求我為這部戲強制減肥，我寧可不當黑寡婦。」

科倫絲佩芝於2021年拍攝《黑寡婦》時，開始嶄露頭角。（《黑寡婦》電影劇照）

科倫絲佩芝的幽默直率性格，連施嘉莉祖安遜都被圈粉。（《黑寡婦》電影劇照）

另外，在感情世界中，科倫絲佩芝同樣不理會他人眼光。她與年紀比她大21年的喜劇演員、導演 Zach Braff拍拖，不過這段「父女戀」長期飽受嘲諷攻擊，她多次接受訪問時回應：「我不需要人們來告訴我要愛誰、不愛誰，這不是別人可以討論的事情，我的感情和其他人一點關係都沒有。」更指自己的人生不是為了取悅別人。雖然兩人現已分手，不過科倫絲勇敢捍衛愛情的態度，讓她圈粉無數，成為新世代最受歡迎的女星之一。

另外，科倫絲佩芝最近受訪時透露在一次身體檢查中確診出子宮內膜異位症和多囊性卵巢綜合症，兩者皆是常見的婦科病，而且都會讓女性在生育上面對不同程度的困難。從小就渴望成為母親的她在醫生的建議下，馬上進行凍卵手術。科倫絲認為女性為了成為母親，的確要承受很多痛苦，更提醒不少年輕女生，都要趁年輕做身體檢查。